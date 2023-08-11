«Аль-Ахли» сыграет на своем поле с «Аль-Хазмом» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 11 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Ахли»

Эта команда стала чемпионом Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Хазма» составил 4 турнирных балла.

Теперь же команда серьезно усилилась. Пополнили состав опытные мастера Рияд Марез и Роберто Фирмино.

В своем последнем контрольном матче «Аль-Ахли» победил. Команда разнесла в щепки оборону «Шамаля» (5:0).

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Матчи со «Аль-Хазмом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.

Последний раз «Аль-Ахли» проиграл оппоненту в очном поединке почти четыре года назад. Да и звездные новички явно постараются добыть победу в стартовом туре.

«Аль-Хазм»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 2 месте в таблице. «Аль-Хазм» все мечтает о борьбе за медали чемпионата, но состав уж больно скромный.

«Аль-Хазм» весьма неплохо смотрится в атаке. Вот только состав команды по именам выглядит не столь убедительно.

В летнее межсезонье команда сыграла лишь две контрольные встречи. Из них выиграть удалось лишь в одной.

Свой последний поединок команда провела относительно неплохо. «Аль-Хазм» с трудом переиграл португальский «Трофенше» (2:1).

В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Вот только в последних матчах «Аль-Хазм» выглядит не столь уверенно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Ахли» предлагают — 1.48.

На викторию «Аль-Хазма» дают — 5.97, ничья оценена — в 4.40.

Хозяева, имеющие в своем составе двух звездных новичков, уж точно будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Фора «Аль-Ахли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.