«Аль-Ахли»
Эта команда стала чемпионом Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Хазма» составил 4 турнирных балла.
Теперь же команда серьезно усилилась. Пополнили состав опытные мастера Рияд Марез и Роберто Фирмино.
В своем последнем контрольном матче «Аль-Ахли» победил. Команда разнесла в щепки оборону «Шамаля» (5:0).
Матчи со «Аль-Хазмом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.
Последний раз «Аль-Ахли» проиграл оппоненту в очном поединке почти четыре года назад. Да и звездные новички явно постараются добыть победу в стартовом туре.
«Аль-Хазм»
Эта команда минувший чемпионат завершила на 2 месте в таблице. «Аль-Хазм» все мечтает о борьбе за медали чемпионата, но состав уж больно скромный.
«Аль-Хазм» весьма неплохо смотрится в атаке. Вот только состав команды по именам выглядит не столь убедительно.
В летнее межсезонье команда сыграла лишь две контрольные встречи. Из них выиграть удалось лишь в одной.
Свой последний поединок команда провела относительно неплохо. «Аль-Хазм» с трудом переиграл португальский «Трофенше» (2:1).
В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Вот только в последних матчах «Аль-Хазм» выглядит не столь уверенно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Ахли» предлагают — 1.48.
На викторию «Аль-Хазма» дают — 5.97, ничья оценена — в 4.40.
Хозяева, имеющие в своем составе двух звездных новичков, уж
Наш прогноз — Фора «Аль-Ахли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.