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    Сможет ли «Аль-Ахли» выдать уверенный старт?

    «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»
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    Роберто Фирмино
    «Аль-Ахли» сыграет на своем поле с «Аль-Хазмом» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 11 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 11 Августа 2023 года
    Аль-Ахли
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Аль-Ахли 21:00 Al Hazm Al Hazm
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Ахли»

    Эта команда стала чемпионом Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Хазма» составил 4 турнирных балла.

    Теперь же команда серьезно усилилась. Пополнили состав опытные мастера Рияд Марез и Роберто Фирмино.

    В своем последнем контрольном матче «Аль-Ахли» победил. Команда разнесла в щепки оборону «Шамаля» (5:0).

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    Матчи со «Аль-Хазмом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.

    Последний раз «Аль-Ахли» проиграл оппоненту в очном поединке почти четыре года назад. Да и звездные новички явно постараются добыть победу в стартовом туре.

    «Аль-Хазм»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 2 месте в таблице. «Аль-Хазм» все мечтает о борьбе за медали чемпионата, но состав уж больно скромный.

    «Аль-Хазм» весьма неплохо смотрится в атаке. Вот только состав команды по именам выглядит не столь убедительно.

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    • В летнее межсезонье команда сыграла лишь две контрольные встречи. Из них выиграть удалось лишь в одной.

    Свой последний поединок команда провела относительно неплохо. «Аль-Хазм» с трудом переиграл португальский «Трофенше» (2:1).

    В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Вот только в последних матчах «Аль-Хазм» выглядит не столь уверенно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Ахли» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Аль-Хазма» дают — 5.97, ничья оценена — в 4.40.

    Хозяева, имеющие в своем составе двух звездных новичков, уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Ахли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аль-Ахли» выдать уверенный старт?
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