«Лех» сыграет на своем поле со «Спартаком» Трнава в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:00 мск. «Лех» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Польский клуб совсем недавно стартовал в своем чемпионате. «Лех» в трех турах набрал 7 очков и пока лидирует в турнирной таблице.

При этом «Лех» уверенно прошел «Кауно Жальгирис» в предыдущем раунде Лиги конференций. Оба поединка были выиграны (3:1, 2:1).

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А вот последний поединок команде не удался. «Лех» на выезде не сумел справиться с «Заглембе» (1:1).

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С реализацией у поляков тоже складывается не всегда. Например, в трех матчах своего чемпионата «Лех» забил лишь 5 раз.

Наверняка поляки будут атаковать с первых минут встречи. Команда явно выглядит мощнее скромного оппонента.

«Спартак» Трнава

«Спартак» Трнава также лишь стартовал в своем чемпионате. Вот только в двух первых турах набран всего лишь один балл.

Главной проблемой команды является слабоватая реализация. В 2 матчах чемпионата Словакии спартаковцы отличились всего 2 раза.

Свой последний поединок «Спартак» Трнава провел не столь продуктивно. На выезде команда расписала мировую со «Злате-Моравце» (1:1).

Правда, до того команда неплохо провела поединок в рамках Лиги конференций. Дома словаки разгромили латвийскую «Ауду» (4:1).

Отметим форварда Марко Джурицина. Опытный австриец исправно забивает на протяжении трех последних матчей кряду.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Леха» предлагают — 1.44.

На викторию «Спартака» Трнава дают — 6.75, ничья оценена — в 4.00.

Поляки выглядят монолитнее спартаковцев, и явно выдадут максимально активное начало .

Наш прогноз — Победа «Леха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.