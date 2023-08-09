«Милан» сыграет на своем поле с «Тренто» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Тренто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Эта команда провела не самый яркий минувший сезон. «Милан» финишировал всего лишь на 4 месте в чемпионате Италии.

Свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. «Россонери» с минимальным счетом уступили «Барселоне».

Пока же миланцам не удается добиться положительных результатов в спаррингах с сильными оппонентами. Да и игра команды очень далека от идеала.

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Единственную свою викторию в летних контрольных матчах миланцы добыли над скромным соперником. «Россонери» настреляли 7 сухих мячей в ворота «Лумеззане».

Номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Оливье Жиру и его партнеров должно наконец-то прорвать!

«Тренто»

«Тренто» в предыдущем сезоне выступил невзрачно. Скромный клуб занял 14 место в своей группе Серии С.

Нынешним летом провинциальная команда сыграла два контрольных матча. В них «Тренто» по разу победил и проиграл.

Последний контрольный поединок команде не удался. Правда, соперником был более статусный «Палермо» (0:1).

Интересно, что до того команда переиграла «Читтаделлу» (3:1). Так что от «Тренто» вполне можно ожидать сюрпризов.

Наверняка в этой встрече «Тренто» будет действовать максимально надежно в обороне. Да и дать бой миланцам — уже сама по себе отличная мотивация.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.02.

На викторию «Тренто» дают — 36.00, ничья оценена — в 16.90.

«Россонери» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же заметно превосходят соперника в классе .

Наш прогноз — Фора «Милана» -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.04.