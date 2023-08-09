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    «Милан» деклассирует скромного оппонента

    «Милан» — «Тренто». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Тренто»
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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле с «Тренто» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Тренто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:00 Trento Trento
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Милан»

    Эта команда провела не самый яркий минувший сезон. «Милан» финишировал всего лишь на 4 месте в чемпионате Италии.

    Свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. «Россонери» с минимальным счетом уступили «Барселоне».

    Пока же миланцам не удается добиться положительных результатов в спаррингах с сильными оппонентами. Да и игра команды очень далека от идеала.

    Все прогнозы на футбол

    Единственную свою викторию в летних контрольных матчах миланцы добыли над скромным соперником. «Россонери» настреляли 7 сухих мячей в ворота «Лумеззане».

    Номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Оливье Жиру и его партнеров должно наконец-то прорвать!

    «Тренто»

    «Тренто» в предыдущем сезоне выступил невзрачно. Скромный клуб занял 14 место в своей группе Серии С.

    Нынешним летом провинциальная команда сыграла два контрольных матча. В них «Тренто» по разу победил и проиграл.

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    • Последний контрольный поединок команде не удался. Правда, соперником был более статусный «Палермо» (0:1).

    Интересно, что до того команда переиграла «Читтаделлу» (3:1). Так что от «Тренто» вполне можно ожидать сюрпризов.

    Наверняка в этой встрече «Тренто» будет действовать максимально надежно в обороне. Да и дать бой миланцам — уже сама по себе отличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.02.

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    На викторию «Тренто» дают — 36.00, ничья оценена — в 16.90.

    «Россонери» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же заметно превосходят соперника в классе.

    Наш прогноз — Фора «Милана» -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.04.

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    «Милан» — «Тренто»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» деклассирует скромного оппонента
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