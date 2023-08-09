Бельгийский «Гент» примет польскую «Погонь» в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 9 августа в 21:00 мск. «Гент» — «Погонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Горожане» мощно ворвались в сезон, одержав со старта 4 победы подряд, причем уверенные. При этом команда смогла сохранить ворота сухими лишь в одном поединке.

«Гент» стартовал в квалификации с разгрома «Жилины». В первом поединке он выиграл 5:1, а во втором — 5:2.

В бельгийском чемпионате «буйволы» выиграли еще два матча. Сначала на своем поле они обыграли «Кортрейк» (3:2), после чего была выездная победа над «Мехеленом» (1:0).

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«Гент» — серьезный оппонент и один из главных претендентов на выход в групповой этап. В прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала плей-офф.

«Погонь»

По количеству матчей у поляков тот же результат — 4 поединка и 4 победы подряд. Команда также пропустила в трех встречах из четырех.

В прошлом раунде «Погонь» играла с североирландским «Линфилдом». Оба матча выдались результативными — с тотал больше 4.5. В первом поединке клуб разгромил соперника со счетом 5:2, а во втором — выиграл с результатом 3:2.

В чемпионате Польши «Гордость Поморья» начала сезоне с минимальной победы над «Вартой» (1:0). В туре втором команда на своем поле обыграла «Видзев» (2:1).

В трех последних официальных матчах клуба забивалось как минимум 3 гола.

Прогноз и ставка

Вполне справедливо «Гент» выступает в роли фаворита поединка за 1.32. Ставка на победу «Погони» принимается с котировкой 7.68.

Полагаем, что у «Погони» мало шансов в этом противостоянии. «Гент» постарается обеспечить себе преимущество уже в первой встрече.

«Гент» способен одержать уверенную победу. Ему это удастся. Он выиграет с отрывом как минимум в два гола, то есть с форой -1.5 (к. 1.89).

При этом поединок завершится результативно. Обе команды провели голевые матчи в прошлом раунде. Ожидаем больше трех голов за игру — тотал больше 3.5 за 2.18.