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    «Тромсё» и «Лиллестрём» поделят очки?

    «Тромсё» — «Лиллестрём». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тромсё» — «Лиллестрём»
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    «Тромсё»
    В 17-м туре норвежской Элитсерии встретятся команды из верхней части турнирной таблицы. «Тромсё» на своем поле сыграет с «Лиллестрёмом». Начало матча — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Тромсё» — «Лиллестрём»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тромсё»

    «Тромсё» в этом сезоне намерен побороться как минимум за медали. Коллектив показывает симпатичную игру и на данный момент замыкает тройку сильнейших команд норвежского чемпионата.

    «Парни» выиграли две последних матча, пропустив в них лишь один гол. Особенно ценной стала победа в крайнем туре на лидером таблицы — «Будё-Глимт» (2:0). Команда Гауте Хелструпа на чужом поле забила по голу в каждом из таймов и нанесла клубу из Будё второе поражение в сезоне.

    Ранее «Тромсё» со счетом 3:1 дома обыграл новичка чемпионата «Бранн», который в этом сезоне продолжает бороться за еврокубковые места.

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    Этим летом «парни» провели 4 домашних матча и ни разу в них не уступили. За этот период «Тромсё» потерял очки только во встрече 13-го тура против «Волеренги» (0:0).

    «Лиллестрём»

    У «Лиллестрёма» 4 победы в 5-ти последних матчах чемпионата. Команда из одноименного города допустила осечку в 15-м туре, уступив «Хёугесунну», а затем дома переиграла «Хам-Кам» (3:1).

    Несмотря на успешные результаты в последних матчах, «канарейки» регулярно пропускают. Так последнюю сухую встречу «Лиллестрём» сыграл еще в конце мая, завершив противостояние все с тем же «Хам-Камом» в нулевую ничью.

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    • Сейчас подопечные Гейра Бакке занимают 5 место в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от 3-го места. Всего в активе «канареек» 29 баллов в 16-ти матчах с общей разницей мячей 32:23.

    «Лиллестрём» — четвертая команда по результативности в чемпионате, уступая в количестве забитых мячей «Будё-Глимт», «Мольде» и «Викингу».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Тромсё». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.35.

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    Триумф «Лиллестрёма» оценивается с коэффициентом 3.00, на ничью предлагают 3.40.

    Обе команды сейчас на ходу и вполне возможно, что в этом противостоянии сильнейший так и не будет выявлен.

    Наш прогноз и ставка — Ничья за 3.40.

    В 3-х из 5-ти последних матчах с участием «Тромсё» одна или обе команды не смогли отличиться забитым мячом. Еще один вариант ставки — Обе забьют (нет) за 2.25.

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    «Тромсё» — «Лиллестрём»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. «Тромсё» и «Лиллестрём» поделят очки?
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