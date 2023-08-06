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    В Саннефьорде ожидается голеопад?

    «Саннефьорд» — «Сарпсборг». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Сарпсборг
    Прогноз и ставки на «Саннефьорд» — «Сарпсборг»
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    «Саннефьорд»
    Во 17-м туре норвежской Элитсерии «Саннефьорд» на своем поле сыграет против «Сарпсборга». Начало матча — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Саннефьорд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Саннефьорд»

    Эта команда после 15-ти встреч находится в зоне стыковых матчей. «Саннефьорд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.

    В прошлом туре «ребята» выиграли третий матч в сезоне, взяв верх над «Волеренгой» на выезде (3:2). Эта победа позволила «Саннефьорду» выйти из красной зоны и подняться на один пункт в таблице.

    Последние матчи с участием этой команды получаются результативными. В трех крайних турах «Саннефьорд» и его соперники забили в общей сложности 18 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Эта команда нестабильно выступает дома. В 6-ти играх на родной арене «Саннефьорд» по два раза победил, сыграл вничью и проиграл.

    «Сарпсборг»

    В предыдущем туре «Сарпсборг» прервал свою серию из трех поражений подряд. Команда из одноименного города одержала волевую домашнюю победу над «Хёугесунном» (2:1).

    Ранее «Сарпсборг», несмотря на активные действия в атаке, раз за разом испытывал неудачи. Команда Стефана Биллборна в результативных встречах уступила «Стрёмсгодсету» (2:5), «Хам-Каму» (2:3) и «Мольде» (1:5) соответственно.

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    • «Сарпсборг» с 24-мя набранными баллами занимает 7-е место в турнирной таблице. Клуб за первую половину чемпионата одержал 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

    Стоит отметить, что в двух крайних выездных матчах «Сарпсборг» провалился в обороне, пропустив по 5 мячей в каждой встрече.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Сарпсборг» фаворитом данного матча. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.65.

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    Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 4.70, ничья идет за 4.40.

    «Саннефьорд» много пропускает, но и сам при этом часто результативен в атаке.

    Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.05.

    «Сарпсборг» выиграл у «Саннефьорда» 3 из 4-х последних матчей. Еще одним вариантом ставки будет победа «Сарпсборга» с форой (-1) за 1.98.

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    «Саннефьорд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. В Саннефьорде ожидается голеопад?
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