Во 17-м туре норвежской Элитсерии «Саннефьорд» на своем поле сыграет против «Сарпсборга». Начало матча — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Саннефьорд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саннефьорд»

Эта команда после 15-ти встреч находится в зоне стыковых матчей. «Саннефьорд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.

В прошлом туре «ребята» выиграли третий матч в сезоне, взяв верх над «Волеренгой» на выезде (3:2). Эта победа позволила «Саннефьорду» выйти из красной зоны и подняться на один пункт в таблице.

Последние матчи с участием этой команды получаются результативными. В трех крайних турах «Саннефьорд» и его соперники забили в общей сложности 18 мячей.

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Эта команда нестабильно выступает дома. В 6-ти играх на родной арене «Саннефьорд» по два раза победил, сыграл вничью и проиграл.

«Сарпсборг»

В предыдущем туре «Сарпсборг» прервал свою серию из трех поражений подряд. Команда из одноименного города одержала волевую домашнюю победу над «Хёугесунном» (2:1).

Ранее «Сарпсборг», несмотря на активные действия в атаке, раз за разом испытывал неудачи. Команда Стефана Биллборна в результативных встречах уступила «Стрёмсгодсету» (2:5), «Хам-Каму» (2:3) и «Мольде» (1:5) соответственно.

«Сарпсборг» с 24-мя набранными баллами занимает 7-е место в турнирной таблице. Клуб за первую половину чемпионата одержал 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Стоит отметить, что в двух крайних выездных матчах «Сарпсборг» провалился в обороне, пропустив по 5 мячей в каждой встрече.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Сарпсборг» фаворитом данного матча. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.65.

Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 4.70, ничья идет за 4.40.

«Саннефьорд» много пропускает, но и сам при этом часто результативен в атаке.

Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.05.

«Сарпсборг» выиграл у «Саннефьорда» 3 из 4-х последних матчей. Еще одним вариантом ставки будет победа «Сарпсборга» с форой (-1) за 1.98.