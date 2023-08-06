«Нефтехимик»
Старт нижнекамцам не удался. По итогам трех первых туров команда Кирилла Новикова добыла лишь три зачетных балла.
Прежние проблемы с реализацией никуда не запропастились. В трех матчах нижнекамцы отличились всего двумя точными ударами.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтехимик» в родных стенах минимально уступил «Химкам».
До того нижнекамцы минимально уступили «Алании». Так что серия без забитых мячей рискует продолжиться, учитывая надежность обороны «моряков».
Нет сомнений, что нижнекамцы будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в домашних матчах.
«Черноморец»
Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «Черноморец» набрал 3 очка, трижды сыграв вничью.
Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Зато оборона действует весьма надежно, да и старт без поражений — отличный показатель.
В предыдущем туре «Черноморец» Нв привез один балл из Москвы. Команда Константина Зырянова не дала себя обыграть «Торпедо» (1:1).
Безусловно, в этом поединке «моряки» постараются сыграть на своих лучших качествах. Вот только в атаке команде нужно прибавлять.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Моряки» будут рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.10.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.63, ничья оценена — в 3.14.
Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.