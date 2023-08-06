«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Старт нижнекамцам не удался. По итогам трех первых туров команда Кирилла Новикова добыла лишь три зачетных балла.

Прежние проблемы с реализацией никуда не запропастились. В трех матчах нижнекамцы отличились всего двумя точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтехимик» в родных стенах минимально уступил «Химкам».

Прогнозы на ФНЛ

До того нижнекамцы минимально уступили «Алании». Так что серия без забитых мячей рискует продолжиться, учитывая надежность обороны «моряков».

Нет сомнений, что нижнекамцы будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в домашних матчах.

«Черноморец»

Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «Черноморец» набрал 3 очка, трижды сыграв вничью.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Зато оборона действует весьма надежно, да и старт без поражений — отличный показатель.

В предыдущем туре «Черноморец» Нв привез один балл из Москвы. Команда Константина Зырянова не дала себя обыграть «Торпедо» (1:1).

Безусловно, в этом поединке «моряки» постараются сыграть на своих лучших качествах. Вот только в атаке команде нужно прибавлять.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Моряки» будут рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.10.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.63, ничья оценена — в 3.14.

Нижнекамцы располагают большим опытом поединков на уровне первого дивизиона , что и станет решающим фактором их победы.

Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.