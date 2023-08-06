«Хам-Кам» встретится дома с «Бранном» в рамках 17-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Хам-Кам» — «Бранн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хам-Кам»

В прошлом туре «Хам-Кам» потерпел десятое поражение в сезоне, уступив на выезде «Лиллестрёму» (1:3). До этого матча у команды из города Хамар была неплохая серия из трех побед подряд.

За этот период коллектив Якоба Микельсена обыграл «Олесунн» (2:1), «Сарпсборг» (3:2) и «Стабек» (3:2). Сейчас команда находится на 13-м месте в таблице и опережает «Саннефьорд», который расположился в зоне стыковых матчей, на 3 очка. Но «Хам-Кам» сыграл при этом на одну встречу больше, поэтому клуб пока находится в шатком турнирном положении.

Команда откровенно плохо играет в обороне, пропустив больше всего голов в лиге — 37. Только за последние 3 матча в воротах «Хам-Кама» побывало 7 мячей.

Все прогнозы на футбол

Большинство своих очков (13) коллектив Якоба Микельсена набрал дома. «Хам-Кам» сыграл на родной арене 8 матчей, выиграв из них ровно половину. Стоит отметить, что в двух последних домашних матчах клуб из Хамара одержал победу.

«Бранн»

Дерзкий новичок норвежской Элитсерии в последних матчах немного сдал свои позиции. «Бранн» проиграл в двух крайних турах чемпионата, что случилось с ним впервые в сезоне.

Команда из города Берген осталась с баранкой в матчах с «Тромсё» (1:3) и «Викингом» (0:2). Однако стоит обратить и на уровень соперников «Бранна». Обе команды идут в тройке лидеров текущего сезона.

Обладатель Кубка Норвегии прошлого его розыгрыша также сложил с себя полномочия, уступив в 1/4 финала «Волеренге» (2:3). Через 4 дня после матча с «Хам-Камом» «красные» сыграют в Лиге Конференций. Соперником норвежской команды по третьему квалификационному раунду станет португальская «Арока».

В чемпионате Норвегии «Бранн» занимает 6-е место. На счету команды из Бергена 27 очков в 17-ти матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 28:23.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Бранн» фаворитом матча. Победа гостей оценивается с коэффициентом 1.80.

Поставить на успех «Хам-Кама» можно с коэффициентом 4.00, на ничью предлагают 4.10.

У «Хам-Кама» есть отличная возможность набрать очки в предстоящей встрече. «Бранн» проиграл три последних выездных матчах, а совсем скоро команде играть первый матч в Лиге Конференций. Вполне вероятно, что гости не будут делать ставку на этот матч и поберегут силы перед еврокубками.

Наш прогноз и ставка — Двойной шанс на «Хам-Кам» с коэффициентом 2.00.

Также предположим, что в этой встрече не будет забито много голов. Еще один вариант для ставки — ТМ (2,5) за 2.50.