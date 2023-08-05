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    В Драммене сыграют по низам?

    «Стрёмсгодсет» — «Волеренга». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 5 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Волеренга
    Прогноз и ставки на «Стрёмсгодсет» — «Волеренга»
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    «Стрёмсгодсет»
    В стартовом матче 17-го тура норвежской Элитсерии «Стрёмсгодсет» примет «Волеренгу». Начало встречи — 5 августа в 19:00 по московскому времени. «Стрёмсгодсет» — «Волеренга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Стрёмсгодсет»

    В трех крайних турах «Стрёмсгодсет» не смог забить ни разу и остался с нулем очков. Все матчи закончились со счетом 1:0 в пользу соперников команды из Драммена.

    Сейчас на счету «Стрёмсгодсета» 20 очков в 16-ти встречах и 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Йоргена Иснеса подпортили себе статистику забитых и пропущенных мячей и сейчас соотношение голов команды равно нулевому значению — 19:19.

    Выезд в Олесунн к последней команде чемпионата с одноименным названием закончился поражением «Стрёмсгодсета» с минимальным счетом (0:1). Исход матча 16-го тура решил единственный мяч, забитый на 93-й минуте встречи.

    Все прогнозы на футбол

    «Стрёмсгодсет» еще ни разу не играл вничью дома в текущем сезоне. В 7-ми играх на родной арене на счету команды 4 ничьи и 3 поражения.

    «Волеренга»

    После поражения в домашнем матче 16-го тура от «Саннефьорда» (2:3) столичная команда опустилась в зону вылета. По началу все складывалось для «Волеренги» довольно удачно. Команда открыла счет первой на 52-й минуте игры, а далее пропустила дважды.

    Казалось, что гол полузащитника «Волеренги» Петера Странда на 90-й минуте принесет «Богеме» ничью, но команда пропустила мяч на последних минутах и потерпела обидное поражение.

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    • Это фиаско стало для клуба из Осло третьим подряд и 7-м в 8-ми последних матчах. На данный момент «Волеренга» имеет в своем активе 11 очков в 15-ти встречах. Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице норвежской Элитсерии.

    «Волеренга» одержала две победы в текущем первенстве, причем две из них были добыты на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Стрёмсгодсету». Триумф хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.25.

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    На победу «Волеренги» можно поставить с коэффициентом 3.10, ничья идет за 3.55.

    В 4-х из 5-ти последних матчах с участием «Стрёмсгодсета» было забито не более одного гола за игру.

    Наш прогноз и ставка — ТМ (2,5) с коэффициентом 2.25.

    «Волеренга» проиграла 7 из 8-ми матчей на выезде в текущем сезоне. Еще один вариант ставки — Победа «Стрёмсгодсета» за 2.25.

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    «Стрёмсгодсет» — «Волеренга»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. В Драммене сыграют по низам?
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