В стартовом матче 17-го тура норвежской Элитсерии «Стрёмсгодсет» примет «Волеренгу». Начало встречи — 5 августа в 19:00 по московскому времени. «Стрёмсгодсет» — «Волеренга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стрёмсгодсет»

В трех крайних турах «Стрёмсгодсет» не смог забить ни разу и остался с нулем очков. Все матчи закончились со счетом 1:0 в пользу соперников команды из Драммена.

Сейчас на счету «Стрёмсгодсета» 20 очков в 16-ти встречах и 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Йоргена Иснеса подпортили себе статистику забитых и пропущенных мячей и сейчас соотношение голов команды равно нулевому значению — 19:19.

Выезд в Олесунн к последней команде чемпионата с одноименным названием закончился поражением «Стрёмсгодсета» с минимальным счетом (0:1). Исход матча 16-го тура решил единственный мяч, забитый на 93-й минуте встречи.

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«Стрёмсгодсет» еще ни разу не играл вничью дома в текущем сезоне. В 7-ми играх на родной арене на счету команды 4 ничьи и 3 поражения.

«Волеренга»

После поражения в домашнем матче 16-го тура от «Саннефьорда» (2:3) столичная команда опустилась в зону вылета. По началу все складывалось для «Волеренги» довольно удачно. Команда открыла счет первой на 52-й минуте игры, а далее пропустила дважды.

Казалось, что гол полузащитника «Волеренги» Петера Странда на 90-й минуте принесет «Богеме» ничью, но команда пропустила мяч на последних минутах и потерпела обидное поражение.

Это фиаско стало для клуба из Осло третьим подряд и 7-м в 8-ми последних матчах. На данный момент «Волеренга» имеет в своем активе 11 очков в 15-ти встречах. Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице норвежской Элитсерии.

«Волеренга» одержала две победы в текущем первенстве, причем две из них были добыты на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Стрёмсгодсету». Триумф хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.25.

На победу «Волеренги» можно поставить с коэффициентом 3.10, ничья идет за 3.55.

В 4-х из 5-ти последних матчах с участием «Стрёмсгодсета» было забито не более одного гола за игру.

Наш прогноз и ставка — ТМ (2,5) с коэффициентом 2.25.