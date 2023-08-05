«Стрёмсгодсет»
В трех крайних турах «Стрёмсгодсет» не смог забить ни разу и остался с нулем очков. Все матчи закончились со счетом 1:0 в пользу соперников команды из Драммена.
Сейчас на счету «Стрёмсгодсета» 20 очков в 16-ти встречах и 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Йоргена Иснеса подпортили себе статистику забитых и пропущенных мячей и сейчас соотношение голов команды равно нулевому значению — 19:19.
Выезд в Олесунн к последней команде чемпионата с одноименным названием закончился поражением «Стрёмсгодсета» с минимальным счетом (0:1). Исход матча 16-го тура решил единственный мяч, забитый на 93-й минуте встречи.
«Стрёмсгодсет» еще ни разу не играл вничью дома в текущем сезоне. В 7-ми играх на родной арене на счету команды 4 ничьи и 3 поражения.
«Волеренга»
После поражения в домашнем матче 16-го тура от «Саннефьорда» (2:3) столичная команда опустилась в зону вылета. По началу все складывалось для «Волеренги» довольно удачно. Команда открыла счет первой на 52-й минуте игры, а далее пропустила дважды.
Казалось, что гол полузащитника «Волеренги» Петера Странда на 90-й минуте принесет «Богеме» ничью, но команда пропустила мяч на последних минутах и потерпела обидное поражение.
Это фиаско стало для клуба из Осло третьим подряд и 7-м в 8-ми последних матчах. На данный момент «Волеренга» имеет в своем активе 11 очков в 15-ти встречах. Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице норвежской Элитсерии.
«Волеренга» одержала две победы в текущем первенстве, причем две из них были добыты на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Стрёмсгодсету». Триумф хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.25.
На победу «Волеренги» можно поставить с коэффициентом 3.10, ничья идет за 3.55.
Наш прогноз и ставка — ТМ (2,5) с коэффициентом 2.25.