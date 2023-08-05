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    Команды не смогут определить победителя?

    «Оренбург» — «Урал». Ставки (к. 3.60) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Урал»
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    Виктор Гончаренко
    «Оренбург» и «Урал» сыграют в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Августа 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Оренбург»

    Команда не лучшим образом начала нынешнем сезон, но в матче с «Уралом» у «Оренбурга» есть шанс завоевать первую победу и улучшить свое положение в турнирной таблице.

    Команда уже провела 3 официальных матча в нынешнем сезоне (2 — в РПЛ и 1 — Кубок России) и ни разу не победила. За этот период «Оренбург» пропустил аж 10 голов при 3-х забитых.

    Коэффициенты матча Оренбург — Урал

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    Сначала команда уступила в матче 1-м туре РПЛ со «Спартаком» (2:3), ведя по ходу встречи 2:1. Москвичам все-таки удалось проломить оренбургцев и победить, нанеся 7 ударов в створ ворот.

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    В матче Кубка России с ЦСКА «Оренбург» и вовсе посыпался (0:6). Команда пропустила 4 гола еще в первом тайме. Уже во 2-м туре РПЛ «Оренбург» попытался реабилитироваться и сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Да, команде попадались далеко не самые удобные соперники и матч с «Уралом» покажет, насколько «Оренбург» готов к сезону и сможет ли команда хотя-бы повторить прошлогодний результат.

    «Урал»

    Команда Виктора Гончаренко стартовала довольно неплохо, показав интересный футбол. После 2-х туров «Урал» занимает 7-е место с 4 очками в активе.

    Екатеринбургская команда в 1-м туре РПЛ неожиданно обыграла ЦСКА (2:1), ведя до 62-й минуты 2:0. К тому же «Урал» дал нанести только 3 удара в створ команде, которая всерьез претендует на чемпионство в нынешнем сезоне. Плюс ко всему, в воротах армейцев играл Игорь Акинфеев.

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    • Сказка закончилась в матче Кубка России против «Локомотива», где «Урал» уступил со счетом 1:2. Уральцы имели возможность завершить игру вничью, но защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян выдал мощнейший старт сезона, забив победный гол.

    Матч с «Пари НН» во 2-м туре показал, что «Урал» умеет играть в обороне. Команды скатали вничью (0:0). У уральцев не было игрового преимущества, но подопечные Виктора Гончаренко все равно показали отличную игру в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают поставить за 2.30.

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    На викторию «Урал» дают 3.00, ничья оценена в 3.60.

    «Урал» не будет считаться легким соперником «Оренбургу». Хозяева точно испытают проблемы. Можно рискнуть и поставить на ничью.

    Поставим на то, что команды сыграют вничью. Коэффициент на эту ставку 3.60. Также сделаем ставку на фору «Урала» 0 в 1-м тайме за 2.02.

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    «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут определить победителя?
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