«Оренбург» и «Урал» сыграют в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Команда не лучшим образом начала нынешнем сезон, но в матче с «Уралом» у «Оренбурга» есть шанс завоевать первую победу и улучшить свое положение в турнирной таблице.

Команда уже провела 3 официальных матча в нынешнем сезоне (2 — в РПЛ и 1 — Кубок России) и ни разу не победила. За этот период «Оренбург» пропустил аж 10 голов при 3-х забитых.

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Сначала команда уступила в матче 1-м туре РПЛ со «Спартаком» (2:3), ведя по ходу встречи 2:1. Москвичам все-таки удалось проломить оренбургцев и победить, нанеся 7 ударов в створ ворот.

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В матче Кубка России с ЦСКА «Оренбург» и вовсе посыпался (0:6). Команда пропустила 4 гола еще в первом тайме. Уже во 2-м туре РПЛ «Оренбург» попытался реабилитироваться и сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Да, команде попадались далеко не самые удобные соперники и матч с «Уралом» покажет, насколько «Оренбург» готов к сезону и сможет ли команда хотя-бы повторить прошлогодний результат.

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко стартовала довольно неплохо, показав интересный футбол. После 2-х туров «Урал» занимает 7-е место с 4 очками в активе.

Екатеринбургская команда в 1-м туре РПЛ неожиданно обыграла ЦСКА (2:1), ведя до 62-й минуты 2:0. К тому же «Урал» дал нанести только 3 удара в створ команде, которая всерьез претендует на чемпионство в нынешнем сезоне. Плюс ко всему, в воротах армейцев играл Игорь Акинфеев.

Сказка закончилась в матче Кубка России против «Локомотива», где «Урал» уступил со счетом 1:2. Уральцы имели возможность завершить игру вничью, но защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян выдал мощнейший старт сезона, забив победный гол.

Матч с «Пари НН» во 2-м туре показал, что «Урал» умеет играть в обороне. Команды скатали вничью (0:0). У уральцев не было игрового преимущества, но подопечные Виктора Гончаренко все равно показали отличную игру в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают поставить за 2.30.

На викторию «Урал» дают 3.00, ничья оценена в 3.60.

«Урал» не будет считаться легким соперником «Оренбургу». Хозяева точно испытают проблемы. Можно рискнуть и поставить на ничью.

Поставим на то, что команды сыграют вничью. Коэффициент на эту ставку 3.60. Также сделаем ставку на фору «Урала» 0 в 1-м тайме за 2.02.