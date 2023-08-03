«Войводина» Нови Сад сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Войводина» Нови Сад — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Войводина» Нови Сад

В первом поединке сербы не смогли добыть нужный результат. Клуб из Нови Сада уступил киприотам со счетом 1:2.

После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Войводина» Нови Сад пропустила пять безответных мячей от «Црвены Звезды».

Правда, чемпионат Сербии только начался. Однако проблемы в игре команды уже видны невооруженным глазом, и не только в обороне.

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И уж точно сербы постараются отыграть минимальный гандикап. Родные стены и сверхмотивация пройти в следующий раунд должны стать помощниками.

«Войводина» Нови Сад испытывает заметные сложности с реализацией. В двух последних поединках команда забила только однажды.

АПОЭЛ

Эта команда еще не стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ не столь успешно играл в контрольных поединках, побеждая по большим праздникам.

Киприоты имеют в своем составы интересных исполнителей во всех линиях. Например, результативный форвард Георгий Квилитая отличился в первом поединке.

Отлично проявляет себя и еще один грузин Лаша Двали. 28-летний защитник частенько результативно подключается к атакам.

Никакой тактики игры на удержание АПОЭЛ не допустит. Киприоты намерены действовать в привычном для себя ритме с упором на атаку.

Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Квилитая и его партнеры будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АПОЭЛа предлагают — 2.45.

На викторию «Войводины» Нови Сад дают — 2.93, ничья оценена — в 3.25.

Киприоты смотрятся сильнее оппонента, и явно намерены повторно переиграть сербов .

Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.