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    Повторная победа киприотов?

    «Войводина» Нови Сад — АПОЭЛ. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Войводина» Нови Сад — АПОЭЛ
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    АПОЭЛ
    «Войводина» Нови Сад сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Войводина» Нови Сад — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Войводина
  • Нови Сад
    •  Войводина 21:00 АПОЭЛ АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Войводина» Нови Сад

    В первом поединке сербы не смогли добыть нужный результат. Клуб из Нови Сада уступил киприотам со счетом 1:2.

    После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Войводина» Нови Сад пропустила пять безответных мячей от «Црвены Звезды».

    Правда, чемпионат Сербии только начался. Однако проблемы в игре команды уже видны невооруженным глазом, и не только в обороне.

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    И уж точно сербы постараются отыграть минимальный гандикап. Родные стены и сверхмотивация пройти в следующий раунд должны стать помощниками.

    «Войводина» Нови Сад испытывает заметные сложности с реализацией. В двух последних поединках команда забила только однажды.

    АПОЭЛ

    Эта команда еще не стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ не столь успешно играл в контрольных поединках, побеждая по большим праздникам.

    Киприоты имеют в своем составы интересных исполнителей во всех линиях. Например, результативный форвард Георгий Квилитая отличился в первом поединке.

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    • Отлично проявляет себя и еще один грузин Лаша Двали. 28-летний защитник частенько результативно подключается к атакам.

    Никакой тактики игры на удержание АПОЭЛ не допустит. Киприоты намерены действовать в привычном для себя ритме с упором на атаку.

    Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Квилитая и его партнеры будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АПОЭЛа предлагают — 2.45.

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    На викторию «Войводины» Нови Сад дают — 2.93, ничья оценена — в 3.25.

    Киприоты смотрятся сильнее оппонента, и явно намерены повторно переиграть сербов.

    Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Войводина» Нови Сад — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Повторная победа киприотов?
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