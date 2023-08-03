«Войводина» Нови Сад
В первом поединке сербы не смогли добыть нужный результат. Клуб из Нови Сада уступил киприотам со счетом 1:2.
После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Войводина» Нови Сад пропустила пять безответных мячей от «Црвены Звезды».
Правда, чемпионат Сербии только начался. Однако проблемы в игре команды уже видны невооруженным глазом, и не только в обороне.
Все прогнозы на Лигу конференций
И уж точно сербы постараются отыграть минимальный гандикап. Родные стены и сверхмотивация пройти в следующий раунд должны стать помощниками.
«Войводина» Нови Сад испытывает заметные сложности с реализацией. В двух последних поединках команда забила только однажды.
АПОЭЛ
Эта команда еще не стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ не столь успешно играл в контрольных поединках, побеждая по большим праздникам.
Киприоты имеют в своем составы интересных исполнителей во всех линиях. Например, результативный форвард Георгий Квилитая отличился в первом поединке.
Отлично проявляет себя и еще один грузин Лаша Двали. 28-летний защитник частенько результативно подключается к атакам.
Никакой тактики игры на удержание АПОЭЛ не допустит. Киприоты намерены действовать в привычном для себя ритме с упором на атаку.
Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Квилитая и его партнеры будут активны в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АПОЭЛа предлагают — 2.45.
На викторию «Войводины» Нови Сад дают — 2.93, ничья оценена — в 3.25.
Киприоты смотрятся сильнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.