«Шемрок Роверс»
Разгромное поражение со счетом 0:4 на выезде совсем не оставляет шансов «Шемрок Роверс», так что вопрос лишь в том, сохранит ли он лицо перед вылетом из еврокубков.
Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. «Шемрок Роверс» опережает на 4 очка своего ближайшего конкурента.
Из квалификации Лиги чемпионов ирландцы также вылетели. Обидчиком стал исландский «Брейдаблик», которому «Шемрок Роверс» уступил по сумме двух встреч (1:3).
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Вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних из них, так что и тут ничто не предвещает его успеха.
«Ференцварош»
В первом матче «Ференцварош» одержал разгромную победу со счетом 4:0. Теперь в ответном игре в гостях ему можно даже проиграть с результатом 0:3.
Венгерский чемпион уже успел опозориться. «Ференцварош» умудрился вылететь из квалификации Лиги чемпионов.
Клуб из Будапешта позорно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:3). Притом, что на выезде добился лишь сухой ничьей, и эта неудача стоила тренерского кресла Станиславу Черчесову.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл лишь дважды при двух поражениях, но какой бы ни была форма, его класса явно достаточно для итогового успеха.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ференцварош», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шемрок Роверс» оценивается в 2,99, ничья — в 3,44.
Гости явно превосходят классом своего хозяев, что показал хотя бы первый их матч.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ференцварош» выиграет за 2,32.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,07, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.