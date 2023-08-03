Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Шемрок Роверс» и «Ференцварош» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 22:00 мск. Результат первого — 4:0 в пользу «Ференцвароша». «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

Разгромное поражение со счетом 0:4 на выезде совсем не оставляет шансов «Шемрок Роверс», так что вопрос лишь в том, сохранит ли он лицо перед вылетом из еврокубков.

Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. «Шемрок Роверс» опережает на 4 очка своего ближайшего конкурента.

Из квалификации Лиги чемпионов ирландцы также вылетели. Обидчиком стал исландский «Брейдаблик», которому «Шемрок Роверс» уступил по сумме двух встреч (1:3).

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Вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних из них, так что и тут ничто не предвещает его успеха.

«Ференцварош»

В первом матче «Ференцварош» одержал разгромную победу со счетом 4:0. Теперь в ответном игре в гостях ему можно даже проиграть с результатом 0:3.

Венгерский чемпион уже успел опозориться. «Ференцварош» умудрился вылететь из квалификации Лиги чемпионов.

Клуб из Будапешта позорно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:3). Притом, что на выезде добился лишь сухой ничьей, и эта неудача стоила тренерского кресла Станиславу Черчесову.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл лишь дважды при двух поражениях, но какой бы ни была форма, его класса явно достаточно для итогового успеха.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ференцварош», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шемрок Роверс» оценивается в 2,99, ничья — в 3,44.

Гости явно превосходят классом своего хозяев, что показал хотя бы первый их матч.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ференцварош» выиграет за 2,32.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,07, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.