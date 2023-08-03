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    Обыграет ли снова «Ференцварош» «Шемрок Роверс»?

    «Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Ставки (к. 2.32) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»
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    «Ференцварош» разгромно победил в первом матче
    Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Шемрок Роверс» и «Ференцварош» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 22:00 мск. Результат первого — 4:0 в пользу «Ференцвароша». «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года

    «Шемрок Роверс»

    Разгромное поражение со счетом 0:4 на выезде совсем не оставляет шансов «Шемрок Роверс», так что вопрос лишь в том, сохранит ли он лицо перед вылетом из еврокубков.

    Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. «Шемрок Роверс» опережает на 4 очка своего ближайшего конкурента.

    Из квалификации Лиги чемпионов ирландцы также вылетели. Обидчиком стал исландский «Брейдаблик», которому «Шемрок Роверс» уступил по сумме двух встреч (1:3).

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    Вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних из них, так что и тут ничто не предвещает его успеха.

    «Ференцварош»

    В первом матче «Ференцварош» одержал разгромную победу со счетом 4:0. Теперь в ответном игре в гостях ему можно даже проиграть с результатом 0:3.

    Венгерский чемпион уже успел опозориться. «Ференцварош» умудрился вылететь из квалификации Лиги чемпионов.

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  • Вчера

    • Клуб из Будапешта позорно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:3). Притом, что на выезде добился лишь сухой ничьей, и эта неудача стоила тренерского кресла Станиславу Черчесову.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл лишь дважды при двух поражениях, но какой бы ни была форма, его класса явно достаточно для итогового успеха.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ференцварош», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шемрок Роверс» оценивается в 2,99, ничья — в 3,44.

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    Гости явно превосходят классом своего хозяев, что показал хотя бы первый их матч.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ференцварош» выиграет за 2,32.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,07, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли снова «Ференцварош» «Шемрок Роверс»?
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