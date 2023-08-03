Лондонский «Челси» сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 3 августа, начало — в 03:30 мск. «Челси» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Недавние матчи «Челси» показали, что команда находится на правильном пути. Хуже, чем в прошлом сезоне, точно не будет.

Несмотря на товарищеский статус недавних встреч, уже сейчас можно сделать вывод, что в игре «синих» видна рука Маурисио Почеттино.

По словам некоторых игроков «Челси», раньше они никогда не сталкивались с такими нагрузками, как при аргентинце.

Несколько дней назад «Челси» выиграл у «Фулхэма» (2:0), а перед этим была ничья с «Ньюкаслом» (1:1).

Также стоит отметить победу над «Брайтоном» со счетом 4:3. В этом матче отлично проявил себя новичок команды Николас Джексон.

«Боруссия» Д

«Дортмунд» тем временем тоже до сих пор только радовал своих поклонников.

Очевидно, что «Боруссия» будет главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионский титул даже без Джуда Беллингема.

В предыдущем товарищеском матче команда Эдина Терзича одержала победу над «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

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Как ни странно, одним из лучших в этой игре был Дониэлл Мален. Нидерландец оформил дубль.

Еще в одном товарищеском матче «Боруссия " разнесла американский 'Сан-Диего Лоял' со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На 'Челси' в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу 'Боруссии' — 2.86.

Понятно, что рассуждать о ставках на исход здесь просто неуместно. Все-таки матч товарищеский, а не официальный.

Но при этом, глядя на предыдущие результаты этих команд, логично предположить, что они порадуют болельщиков веселым футболом.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.77.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.