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    «Верес» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, УПЛ, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Шахтер» Донецк
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    Александр Зубков
    «Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 17:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Августа 2023 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Верес»

    Ровенчане лишь в стыковых поединках сохранили за собой место в элите. Правда, в новый сезон «Верес» вступил в обновленном виде.

    Сергею Лавриненко не позавидуешь. Календарь у ровенчан уж очень сложный с самого старта, да и игровой почерк команды пока только формируется.

    В стартовом туре ровенчане потерпели обидное поражение. В формально домашнем, а фактически выездном, поединке с «Полесьем» команда уступила (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    По составу команду можно определять в потенциальные борцы за выживание. Звезд в составе «Вереса» нет, да и без потерь в межсезонье не обошлось.

    «Горнякам» ровенчане традиционно проигрывают. В минувшем сезоне «Верес» также дважды уступил — 0:2, 1:2.

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане завоевали чемпионский титул, притом, что оппоненты фактически сами подарили его «горнякам».

    В новый сезон «Шахтер» Донецк вошел в значительно обновленном виде. Перед Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, как в УПЛ, так и в Кубке Украины.

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    • «Горняки» успешно стартовали в чемпионате. На выезде дончане переиграли крепкий харьковский «Металлист 1925» (1:2).

    Вот только кадровая ситуация в команде не ахти. Прооперирован атакующий хавбек Георгий Судаков, а в первом туре травму получил центрбек Валерий Бондарь.

    В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Бесспорно, «горняки» будут пытаться забить быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.35.

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    На викторию «Вереса» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.40.

    «Горняки» заметно превосходят оппонента в классе, и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.46.

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    «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным
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