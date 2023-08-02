«Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 17:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

Ровенчане лишь в стыковых поединках сохранили за собой место в элите. Правда, в новый сезон «Верес» вступил в обновленном виде.

Сергею Лавриненко не позавидуешь. Календарь у ровенчан уж очень сложный с самого старта, да и игровой почерк команды пока только формируется.

В стартовом туре ровенчане потерпели обидное поражение. В формально домашнем, а фактически выездном, поединке с «Полесьем» команда уступила (0:2).

Все прогнозы на футбол

По составу команду можно определять в потенциальные борцы за выживание. Звезд в составе «Вереса» нет, да и без потерь в межсезонье не обошлось.

«Горнякам» ровенчане традиционно проигрывают. В минувшем сезоне «Верес» также дважды уступил — 0:2, 1:2.

«Шахтер» Донецк

Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане завоевали чемпионский титул, притом, что оппоненты фактически сами подарили его «горнякам».

В новый сезон «Шахтер» Донецк вошел в значительно обновленном виде. Перед Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, как в УПЛ, так и в Кубке Украины.

«Горняки» успешно стартовали в чемпионате. На выезде дончане переиграли крепкий харьковский «Металлист 1925» (1:2).

Вот только кадровая ситуация в команде не ахти. Прооперирован атакующий хавбек Георгий Судаков, а в первом туре травму получил центрбек Валерий Бондарь.

В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Бесспорно, «горняки» будут пытаться забить быстрый гол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.35.

На викторию «Вереса» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.40.

«Горняки» заметно превосходят оппонента в классе , и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.46.