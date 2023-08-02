«Верес»
Ровенчане лишь в стыковых поединках сохранили за собой место в элите. Правда, в новый сезон «Верес» вступил в обновленном виде.
Сергею Лавриненко не позавидуешь. Календарь у ровенчан уж очень сложный с самого старта, да и игровой почерк команды пока только формируется.
В стартовом туре ровенчане потерпели обидное поражение. В формально домашнем, а фактически выездном, поединке с «Полесьем» команда уступила (0:2).
По составу команду можно определять в потенциальные борцы за выживание. Звезд в составе «Вереса» нет, да и без потерь в межсезонье не обошлось.
«Горнякам» ровенчане традиционно проигрывают. В минувшем сезоне «Верес» также дважды уступил — 0:2, 1:2.
«Шахтер» Донецк
Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане завоевали чемпионский титул, притом, что оппоненты фактически сами подарили его «горнякам».
В новый сезон «Шахтер» Донецк вошел в значительно обновленном виде. Перед Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, как в УПЛ, так и в Кубке Украины.
«Горняки» успешно стартовали в чемпионате. На выезде дончане переиграли крепкий харьковский «Металлист 1925» (1:2).
Вот только кадровая ситуация в команде не ахти. Прооперирован атакующий хавбек Георгий Судаков, а в первом туре травму получил центрбек Валерий Бондарь.
В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Бесспорно, «горняки» будут пытаться забить быстрый гол.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.35.
На викторию «Вереса» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.40.
Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.46.