«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 2 августа, начало — в 14:30 мск. «Ливерпуль» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

До старта нового сезона английской Премьер-лиги осталось всего ничего. Уже 13 августа «Ливерпуль» встретится с «Челси» в рамках 1-го тура чемпионата, а сейчас «мерсисайцы» попытаются обыграть не менее грозную «Баварию».

«Ливерпулю» осталось сыграть только две контрольные встречи — с «Баварией» и «Дармштадтом 98». Матч против чемпионат Германии покажет насколько команда Юргена Клоппа готова к новому сезону.

Судя по прошлым встречам, у команды все отлично, но стоит обратить внимание на уровень соперников. «Ливерпуль» обыграл «Карлсруэ» (4:2) и «Лестер» (4:0), а также сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» (4:4). Интересно, что за эти 3 матча «мерсисайцы» забили 12 голов при 6-и пропущенных.

Все прогнозы на футбол

Нет сомнений, что в матче против «Баварии» «Ливерпуль» выпустит основной состав и мы увидим настоящий футбол высокого уровня. К примеру, в матче против «Лестера» нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал две голевые передачи.

У команды были проблемы в прошлом сезоне, но под конец чемпионата они, вроде как, разрешились. «Ливерпуль» занял 5-е место и будет выступать в Лиге Европы.

«Бавария»

Команда взяла очередное чемпионство в Германии в прошлом сезоне, что называется, на валидоле. Все решалось в последнем туре, и «Бавария» смогла таки поднять над головой трофей.

В это межсезонье команда усилилась двумя добротными защитниками и готова покорять новые вершины. За это лето «Бавария» сыграла только 3 контрольных встречи, где уже проиграла английской команде.

В первом товарищеском матче команда разгромила немецкий «Роттах-Эгерн» (27:0). В той встрече 5-ю голами отметился полузащитник «Баварии» Джамаль Мусиала, столько же забил Матис Тель, а хет-трик оформил Серж Гнабри.

Затем «Бавария» уступила «Манчестер Сити» (1:2). При счете 1:1 немцы пропустили 2-й гол на 86-й минуте встречи. К слову, в том матче «Бавария» играла основным составом.

Безусловно, «Ливерпуль» не так силен, как «Ман Сити», но с командой Юргена Клоппа никогда не было легко. Вспомнить даже прошлый сезон, где «мерсисайцы» выбили «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0 и 3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 2.35.

На викторию «Ливерпуля» дают — 2.60, ничья оценена — в 4.10.

«Бавария» хоть и стала сильнее в обороне, но «Ливерпуль» мотивирован не провалить начало сезона так, как это было в прошлом году. Можно предположить, что «мерсисайцы» в матче против немецкой команды покажут, на что способны.

Наш прогноз — Победа «Ливерпуля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал 3.5 больше за 2.00.