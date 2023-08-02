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    Аргентина (жен) — Швеция (жен). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина (жен) — Швеция (жен)
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    Стина Блакстениус
    Аргентина (жен) сыграет на своем поле со Швецией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 2 августа, начало — в 10:00 мск. Аргентина (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина (жен)

    Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Правда, ситуация перед последним туром такова, что аргентинкам нужно только побеждать, и как можно увереннее.

    Причем сборная Аргентины (жен) набрала пока лишь один балл. Да и забила команда всего 2 мяча.

    В своем последнем поединке Аргентина (жен) не смогла победить. Южноамериканки расписали боевую мировую с женской сборной ЮАР (2:2).

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    До того Аргентина (жен) минимально уступила итальянкам. Да и вообще, южноамериканки показывают не лучший уровень игры.

    В этом поединке команда наверняка будет активно атаковать. Аргентинкам нужно побеждать, причем как можно увереннее.

    Швеция (жен)

    Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Шведки с шестью очками уже резонно готовятся к матчам плей-офф.

    Обе своих виктории Швеция (жен) добыла достаточно уверенно. Да и оборона команды и действовала почти безошибочно, дав результативный сбой лишь однажды.

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    • Свой последний поединок Швеция (жен) провела успешно. Скандинавки разгромили итальянок со счетом 5:0.

    До того Швеция (жен) натужно переиграла южноафриканок (2:1). Так что с атакой у команды все в полном порядке.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости не будут особо надрываться. Плюс тренерский штаб может провести некоторую кадровую ротацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Швеции (жен) предлагают — 1.55.

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    На викторию Аргентины (жен) дают — 6.75, ничья оценена — в 4.33.

    Шведки прекрасно атакуют, а их соперницы мотивированы побороться за 2 место в группе.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа Аргентины (жен) или ничья за 2.68.

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    Аргентина (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен?
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