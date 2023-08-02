Аргентина (жен) сыграет на своем поле со Швецией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 2 августа, начало — в 10:00 мск. Аргентина (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина (жен)

Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Правда, ситуация перед последним туром такова, что аргентинкам нужно только побеждать, и как можно увереннее.

Причем сборная Аргентины (жен) набрала пока лишь один балл. Да и забила команда всего 2 мяча.

В своем последнем поединке Аргентина (жен) не смогла победить. Южноамериканки расписали боевую мировую с женской сборной ЮАР (2:2).

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До того Аргентина (жен) минимально уступила итальянкам. Да и вообще, южноамериканки показывают не лучший уровень игры.

В этом поединке команда наверняка будет активно атаковать. Аргентинкам нужно побеждать, причем как можно увереннее.

Швеция (жен)

Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Шведки с шестью очками уже резонно готовятся к матчам плей-офф.

Обе своих виктории Швеция (жен) добыла достаточно уверенно. Да и оборона команды и действовала почти безошибочно, дав результативный сбой лишь однажды.

Свой последний поединок Швеция (жен) провела успешно. Скандинавки разгромили итальянок со счетом 5:0.

До того Швеция (жен) натужно переиграла южноафриканок (2:1). Так что с атакой у команды все в полном порядке.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости не будут особо надрываться. Плюс тренерский штаб может провести некоторую кадровую ротацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Швеции (жен) предлагают — 1.55.

На викторию Аргентины (жен) дают — 6.75, ничья оценена — в 4.33.

Шведки прекрасно атакуют, а их соперницы мотивированы побороться за 2 место в группе .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа Аргентины (жен) или ничья за 2.68.