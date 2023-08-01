Во вторник, 1 августа «Зимбру» на своём поле сыграет против «Фенербахче». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Зимбру» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зимбру»

«Зимбру» провалился в первом матче противостояния с турецким «Фенербахче», проиграв с крупным счетом (0:5). Для кишиневского клуба — домашняя игра наверняка, станет последней в этом еврокубковом сезоне.

В первом раунде Лиги конференций кишиневский клуб переиграл в двухматчевой дуэли «Ла-Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Напомним, что «Зимбру» вернулся на европейскую арену спустя 7-летнего перерыва. В последний раз молдавская команда играла в Лиге Европы в 2014-м.

Все прогнозы на Лигу конференций

В начале августа стартует новый сезон в чемпионате. В первом туре Суперлиги Молдавии «Зимбру» сыграет против «Милсами», игра состоится 5 или 6 августа.

«Фенербахче»

«Фенербахче» вступил в новый евросезон уверенно и фактически обеспечил себе место в 3-м отборочном раунде Лиги конференций. В домашней игре против «Зимбру», футболисты турецкого клуб отгрузили в ворота соперника 5 безответных мячей.

В составе «Фенербахче» в первом тайме голы забили Ферди Кадиолу и Райн Кент. После перерыва отличились Эдин Джеко, Себастьян Шиманский и Джошуа Кинг.

В это летнее межсезонье «Фенербахче» провел три товарищеские встречи: обыграл азербайджанский «Нефтчи» (1:0), проиграл сербской «Црвене Звезде» (1:3) и разошелся миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).

«Фенербахче» — обладатель Кубка Турции и серебряный призер чемпионата страны. «Жёлтые канарейки» новый чемпионат начнут 13 августа. В первом туре «Фенербахче» примет «Газиантеп».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Зимбру» можно поставить за 13.50, ничью оценивают в 5.70. А на победу «Фенербахче» — 1.25.

Прогноз: «Фенербахче» хоть и разгромил «Зимбру» в первом матче, наверняка на достигнутом не остановится. Турецкий клуб вполне способен разгромить молдавский клуб ещё раз.

Ставка: Фора «Фенербахче» (-3) с коэффициентом 3.90.

Альтернативный прогноз: Также можно ожидать от игры забитых голов.

Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 3.20.