«Зимбру»
«Зимбру» провалился в первом матче противостояния с турецким «Фенербахче», проиграв с крупным счетом (0:5). Для кишиневского клуба — домашняя игра наверняка, станет последней в этом еврокубковом сезоне.
В первом раунде Лиги конференций кишиневский клуб переиграл в двухматчевой дуэли «Ла-Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).
Напомним, что «Зимбру» вернулся на европейскую арену спустя 7-летнего перерыва. В последний раз молдавская команда играла в Лиге Европы в 2014-м.
Все прогнозы на Лигу конференций
В начале августа стартует новый сезон в чемпионате. В первом туре Суперлиги Молдавии «Зимбру» сыграет против «Милсами», игра состоится 5 или 6 августа.
«Фенербахче»
«Фенербахче» вступил в новый евросезон уверенно и фактически обеспечил себе место в 3-м отборочном раунде Лиги конференций. В домашней игре против «Зимбру», футболисты турецкого клуб отгрузили в ворота соперника 5 безответных мячей.
В составе «Фенербахче» в первом тайме голы забили Ферди Кадиолу и Райн Кент. После перерыва отличились Эдин Джеко, Себастьян Шиманский и Джошуа Кинг.
В это летнее межсезонье «Фенербахче» провел три товарищеские встречи: обыграл азербайджанский «Нефтчи» (1:0), проиграл сербской «Црвене Звезде» (1:3) и разошелся миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).
«Фенербахче» — обладатель Кубка Турции и серебряный призер чемпионата страны. «Жёлтые канарейки» новый чемпионат начнут 13 августа. В первом туре «Фенербахче» примет «Газиантеп».
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Зимбру» можно поставить за 13.50, ничью оценивают в 5.70. А на победу «Фенербахче» — 1.25.
Прогноз: «Фенербахче» хоть и разгромил «Зимбру» в первом матче, наверняка на достигнутом не остановится. Турецкий клуб вполне способен разгромить молдавский клуб ещё раз.
Ставка: Фора «Фенербахче» (-3) с коэффициентом 3.90.
Альтернативный прогноз: Также можно ожидать от игры забитых голов.
Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 3.20.