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    «Фенербахче» уедет из Кишинева с победой?

    «Зимбру» — «Фенербахче». Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 1 августа 2023 года

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    «Фенербахче» — «Зимбру»
    Во вторник, 1 августа «Зимбру» на своём поле сыграет против «Фенербахче». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Зимбру» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Зимбру
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зимбру 20:30 Фенербахче Фенербахче
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    «Зимбру»

    «Зимбру» провалился в первом матче противостояния с турецким «Фенербахче», проиграв с крупным счетом (0:5). Для кишиневского клуба — домашняя игра наверняка, станет последней в этом еврокубковом сезоне.

    В первом раунде Лиги конференций кишиневский клуб переиграл в двухматчевой дуэли «Ла-Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Напомним, что «Зимбру» вернулся на европейскую арену спустя 7-летнего перерыва. В последний раз молдавская команда играла в Лиге Европы в 2014-м.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В начале августа стартует новый сезон в чемпионате. В первом туре Суперлиги Молдавии «Зимбру» сыграет против «Милсами», игра состоится 5 или 6 августа.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» вступил в новый евросезон уверенно и фактически обеспечил себе место в 3-м отборочном раунде Лиги конференций. В домашней игре против «Зимбру», футболисты турецкого клуб отгрузили в ворота соперника 5 безответных мячей.

    В составе «Фенербахче» в первом тайме голы забили Ферди Кадиолу и Райн Кент. После перерыва отличились Эдин Джеко, Себастьян Шиманский и Джошуа Кинг.

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  • 28/07/2023

    • В это летнее межсезонье «Фенербахче» провел три товарищеские встречи: обыграл азербайджанский «Нефтчи» (1:0), проиграл сербской «Црвене Звезде» (1:3) и разошелся миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).

    «Фенербахче» — обладатель Кубка Турции и серебряный призер чемпионата страны. «Жёлтые канарейки» новый чемпионат начнут 13 августа. В первом туре «Фенербахче» примет «Газиантеп».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Зимбру» можно поставить за 13.50, ничью оценивают в 5.70. А на победу «Фенербахче» — 1.25.

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    Прогноз: «Фенербахче» хоть и разгромил «Зимбру» в первом матче, наверняка на достигнутом не остановится. Турецкий клуб вполне способен разгромить молдавский клуб ещё раз.

    Ставка: Фора «Фенербахче» (-3) с коэффициентом 3.90.

    Альтернативный прогноз: Также можно ожидать от игры забитых голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 3.20.

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    «Зимбру» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» уедет из Кишинева с победой?
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