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    «Свифт» будет ближе к победе?

    «Свифт Эсперанж» — «Нью-Сейнтс». Ставки (к. 1.70) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Свифт Эсперанж» — «Нью-Сейнтс»
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    В прошлом матче команда была близка к победе
    В Эсперанже (Люксембург) «Свифт» примет «Нью-Сейнтс» в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций. Встреча состоится 1 августа в 21:00 мск. «Свифт Эсперанж» — «Нью-Сейнтс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Свифт Эсперанж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Свифт Эсперанж 21:00 ТНС ТНС
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Свифт Эсперанж»

    «Свифт» — один из самых интересных клубов в этой квалификации Лиги конференций. Несмотря на свой минимальный опыт выступлений в еврокубках, клуб имеет неплохие шансы в этом году.

    Речь идет, конечно же, о проходе как можно дальше в отборочном цикле. Хозяева уже неплохо себя показали в Лиге чемпионов, где доставили проблем более опытном «Словану» (1:3).

    С «Нью-Сейнтс» «Эсперанж» сыграл вничью 1:1, хотя вел в счете большую часть игрового времени.

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    Отметим, что команда не побеждает уже четыре официальных матча подряд, три из которых завершились вничью.

    «Нью-Сейнтс»

    Валлийцы хуже выступили в Лиге чемпионов, где без шансов проиграли «Хеккену» (1:3 и 0:2). С учетом прошлого результата команда пропускает третий матч подряд.

    «Нью-Сейнтс» сумел избежать поражения в минувшем поединке благодаря голу, забитому на 74-й минуте. Гости показали больше расточительства и менее надежную игру в обороне.

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    • Сейчас для валлийского клуба повторяется история прошлого сезона, когда он попал во второй раунд квалификации ЛК из Лиги чемпионов.

    «Нью-Сейнтс» проиграл 3 последних выездных поединка в еврокубках.

    Прогноз и ставка

    1.70 и 4.20 — такие котировки выставлены на победные исходы. 1.38 и 2.90 дают букмекеры на проход одной и другой команды в следующий раунд соответственно.

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    «Свифт» действительно интересная команда. Она забивала первой в двух из трех матчей и была близка к победе в минувшем поединке.

    Возможно, домашние стены помогут люксембургскому коллективу победить. Ставка на победу «Свифта» за 1.70.

    При этом если хозяева и выиграют, то с минимальным разрывом в счете. Ставка на победу хозяев с отрывом в один гол принимается с котировкой 2.25.

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    «Свифт Эсперанж» — «Нью-Сейнтс»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. «Свифт» будет ближе к победе?
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