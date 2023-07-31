Япония (жен)
Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф женского Мундиаля. Японки в двух турах набрали 6 очков.
Более того, японки еще ни разу не пропустили в свои ворота. А вот забивает команда регулярно — 7 голов.
В своем последнем поединке Япония (жен) добыла три очка. Японки уверенно переиграли женскую сборную Коста-Рики (2:0).
Поединки с испанками для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных встреч три были проиграны.
В этом поединке японки постараются победить. Именно в таком случае команда завершит групповой этап на 1 месте.
Испания (жен)
Эта команда традиционно выглядит монолитно и мощно. Испанки не даром считаются одними из фавориток женского Мундиаля.
Сильнейшим звеном команды является атака. В двух стартовых турах чемпионата мира Испания (жен) настреляла 8 мячей.
Свой последний поединок Испания (жен) завершила победой. Команда учинила форменный разгром Замбии (жен) (5:0).
До того Испания (жен) уверенно переиграла Коста-Рику (жен). Правда, в той встрече испанки отличились трижды.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Тем паче, Испания (жен) сейчас находится в отличных кондициях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (жен) предлагают — 1.88.
На викторию Японии (жен) дают — 4.74, ничья оценена — в 3.55.
Испания (жен) решительно настроена завершить групповой этап на первом месте, так что
Наш прогноз — Победа Испании (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Фора Испании (жен) -1.5 за 3.32.