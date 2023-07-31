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    Испанки начнут без прелюдий

    Япония (жен) — Испания (жен). Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 31 июля 2023 года

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    Женская сборная Испании
    Япония (жен) сыграет на своем поле с Испанией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 31 июля, начало — в 10:00 мск. Япония (жен) — Испания (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Япония (жен)

    Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф женского Мундиаля. Японки в двух турах набрали 6 очков.

    Более того, японки еще ни разу не пропустили в свои ворота. А вот забивает команда регулярно — 7 голов.

    В своем последнем поединке Япония (жен) добыла три очка. Японки уверенно переиграли женскую сборную Коста-Рики (2:0).

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    Поединки с испанками для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных встреч три были проиграны.

    В этом поединке японки постараются победить. Именно в таком случае команда завершит групповой этап на 1 месте.

    Испания (жен)

    Эта команда традиционно выглядит монолитно и мощно. Испанки не даром считаются одними из фавориток женского Мундиаля.

    Сильнейшим звеном команды является атака. В двух стартовых турах чемпионата мира Испания (жен) настреляла 8 мячей.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок Испания (жен) завершила победой. Команда учинила форменный разгром Замбии (жен) (5:0).

    До того Испания (жен) уверенно переиграла Коста-Рику (жен). Правда, в той встрече испанки отличились трижды.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Тем паче, Испания (жен) сейчас находится в отличных кондициях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (жен) предлагают — 1.88.

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    На викторию Японии (жен) дают — 4.74, ничья оценена — в 3.55.

    Испания (жен) решительно настроена завершить групповой этап на первом месте, так что наверняка будет атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Испании (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Фора Испании (жен) -1.5 за 3.32.

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    Япония (жен) — Испания (жен): прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Испанки начнут без прелюдий
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