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    «Краснодар» и «Сочи» забьют друг другу

    «Краснодар» — «Сочи». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 июля 2023 года

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    «Краснодар»
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив ударно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда из одноименного города на выезде уверенно переиграла московское «Динамо», отправив в ворота соперника три мяча, а в свои пропустив только один.

    В Кубке России «Краснодар» выступил не столь удачно и проиграл столичному «Спартаку» в родных стенах. В любом, у «быков» все впереди, сезон только начинается и думается, что они точно захотят побороться за самые высокие места.

    Коэффициенты матча Краснодар — Сочи

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    Во время летних учебно-тренировочных сборов «Краснодар» провел три товарищеских матчах, и ни в одном не проиграл. Команда сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также выиграла у «Кубани» (3:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Минувший сезон выдался для подопечных Владимира Ивича средним. Южане заняли только шестое место в турнирной таблице российского первенства, но дошли до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА (1:2, 5:6 по пен.).

    «Сочи»

    Сочинцы уже успели одержать две победы в новом сезоне. Сначала южане обыграли калининградскую «Балтику» в российской Премьер-лиге, а затем оказались сильнее воронежского «Факела» в Кубке страны.

    В межсезонье команда из одноименного города провела четыре контрольных матча. «Барсы» обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2). В последнем матче команда из Сочи сыграла вничью как раз с «Краснодаром» (2:2).

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  • Сегодня

    • В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив зону стыковых игр на восемь баллов. У сочинской команды не было проблем в плане борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

    В новом сезоне подопечные Дмитрия Хохлова рассчитывают побороться за место вверху турнирной таблице, а вот получится ли у них это, совсем другой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 1.65.

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    На викторию «Сочи» дают 5.00, ничья оценена — в 4.00.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами.

    Также рискнем и поставим на то, что сочинцы продлят победную серию и добудут победу.

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    «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Сочи» забьют друг другу
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