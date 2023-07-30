«Краснодар» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Краснодарский коллектив ударно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда из одноименного города на выезде уверенно переиграла московское «Динамо», отправив в ворота соперника три мяча, а в свои пропустив только один.

В Кубке России «Краснодар» выступил не столь удачно и проиграл столичному «Спартаку» в родных стенах. В любом, у «быков» все впереди, сезон только начинается и думается, что они точно захотят побороться за самые высокие места.

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Во время летних учебно-тренировочных сборов «Краснодар» провел три товарищеских матчах, и ни в одном не проиграл. Команда сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также выиграла у «Кубани» (3:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Минувший сезон выдался для подопечных Владимира Ивича средним. Южане заняли только шестое место в турнирной таблице российского первенства, но дошли до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА (1:2, 5:6 по пен.).

«Сочи»

Сочинцы уже успели одержать две победы в новом сезоне. Сначала южане обыграли калининградскую «Балтику» в российской Премьер-лиге, а затем оказались сильнее воронежского «Факела» в Кубке страны.

В межсезонье команда из одноименного города провела четыре контрольных матча. «Барсы» обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2). В последнем матче команда из Сочи сыграла вничью как раз с «Краснодаром» (2:2).

В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив зону стыковых игр на восемь баллов. У сочинской команды не было проблем в плане борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В новом сезоне подопечные Дмитрия Хохлова рассчитывают побороться за место вверху турнирной таблице, а вот получится ли у них это, совсем другой вопрос.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 1.65.

На викторию «Сочи» дают 5.00, ничья оценена — в 4.00.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами.

Также рискнем и поставим на то, что сочинцы продлят победную серию и добудут победу.