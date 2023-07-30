Аутсайдер норвежской Элитсерии «Олесунн» на своем поле сыграет против «Стрёмсгодсета» в рамках 16-го тура чемпионата. Начало встречи — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Олесунн» — «Стрёмсгодсет»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олесунн»

Футбольный клуб из одноименного города проводит невзрачный сезон. «Олесунн» в текущей кампании является одним из главных претендентов на вылет.

Слабая результативность в совокупности с провальной обороной привела команду в последней строчке в турнирной таблице. На данный момент на счету «Олесунна» 7 очков в 16-ти турах и худшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех клубов норвежского чемпионата — 11:36.

Коллектив Кристиана Йонсена потерпел фиаско в четырех крайних турах первенства подряд. Под руководством нового специалиста, который возглавил команду в начале июля, «Олесунн» сыграл 5 матчей и смог выиграть только дебютную встречу против «Русенборга» в 12-м туре (1:0).

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В прошлом туре эта команда играла в Ставангере против местного «Викинга». (1:3). При счете 1:0 в пользу хозяев поля «Олесунн» смог сравнять счет под конец второго тайма, однако не устоял во второй половине, пропустив еще дважды.

«Стрёмсгодсет»

После 15-го тура чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» занимает место в середине турнирной таблицы, находясь на 9-й строчке. На счету клуба из Драммена 20 очков при 6-ти победах, 2-х ничьих и 7-ми поражениях.

В двух последних турах «Стрёмсгодсет» не смог забить ни одного гола. Коллектив Йоргена Иснеса с одинаковым счетом 0:1 уступил «Бранну» и «Русенборгу» соответственно.

До этого у команды было серия из 4-х побед подряд, в которых «Стрёмсгодсет» пропустил всего два гола. Самой яркой получилась встреча 13-го тура, в котором клуб из Драммена результативно переиграл «Сарпсборг» (5:2).

В крайнем туре против «Русенборга» (0:1) подопечные Иснеса больше владели мячом, но уступили сопернику в ударах по воротам. Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма, отличился полузащитник «Русенборга» Нюпан.

Прогноз и ставки

На «Олесунн» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Стрёмсгодсета» — за 2.85.

«Олесунн» дома забивает в среднем менее одного мяча за игру.

Наш прогноз и ставка — ИТМ (1) с коэффициентом 2.95.