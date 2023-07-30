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    «Олесунн» дома много не забьет

    «Олесунн» — «Стрёмсгодсет». Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 30 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия
    Прогноз и ставки на «Олесунн» — «Стрёмсгодсет»
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    «Олесунн»
    Аутсайдер норвежской Элитсерии «Олесунн» на своем поле сыграет против «Стрёмсгодсета» в рамках 16-го тура чемпионата. Начало встречи — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Олесунн» — «Стрёмсгодсет»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олесунн»

    Футбольный клуб из одноименного города проводит невзрачный сезон. «Олесунн» в текущей кампании является одним из главных претендентов на вылет.

    Слабая результативность в совокупности с провальной обороной привела команду в последней строчке в турнирной таблице. На данный момент на счету «Олесунна» 7 очков в 16-ти турах и худшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех клубов норвежского чемпионата — 11:36.

    Коллектив Кристиана Йонсена потерпел фиаско в четырех крайних турах первенства подряд. Под руководством нового специалиста, который возглавил команду в начале июля, «Олесунн» сыграл 5 матчей и смог выиграть только дебютную встречу против «Русенборга» в 12-м туре (1:0).

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    В прошлом туре эта команда играла в Ставангере против местного «Викинга». (1:3). При счете 1:0 в пользу хозяев поля «Олесунн» смог сравнять счет под конец второго тайма, однако не устоял во второй половине, пропустив еще дважды.

    «Стрёмсгодсет»

    После 15-го тура чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» занимает место в середине турнирной таблицы, находясь на 9-й строчке. На счету клуба из Драммена 20 очков при 6-ти победах, 2-х ничьих и 7-ми поражениях.

    В двух последних турах «Стрёмсгодсет» не смог забить ни одного гола. Коллектив Йоргена Иснеса с одинаковым счетом 0:1 уступил «Бранну» и «Русенборгу» соответственно.

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    • До этого у команды было серия из 4-х побед подряд, в которых «Стрёмсгодсет» пропустил всего два гола. Самой яркой получилась встреча 13-го тура, в котором клуб из Драммена результативно переиграл «Сарпсборг» (5:2).

    В крайнем туре против «Русенборга» (0:1) подопечные Иснеса больше владели мячом, но уступили сопернику в ударах по воротам. Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма, отличился полузащитник «Русенборга» Нюпан.

    Прогноз и ставки

    На «Олесунн» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Стрёмсгодсета» — за 2.85.

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    «Олесунн» дома забивает в среднем менее одного мяча за игру.

    Наш прогноз и ставка — ИТМ (1) с коэффициентом 2.95.

    В 5-ти из 6-ти последних матчах с участием «Стрёмсгодсета» забивала только одна из команд. Еще один вариант для ставки — Обе забьют (нет) за 2.35.

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    «Олесунн» — «Стрёмсгодсет»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Олесунн» дома много не забьет
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