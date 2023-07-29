В очередном матче 2-го тура швейцарской Суперлиги «Серветт» дома сыграет против «Цюриха». Начало встречи — 29 июля в 21:30 по московскому времени «Серветт» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серветт»

Клуб из Женевы в прошлом сезоне стал серебряным медалистом турнира. В борьбе за вторую строчку «Серветт» опередил на один балл «Лугано» и обеспечил себе место в квалификации Лиги Чемпионов.

В прошедший вторник «гранатовые» стартовали в главном европейском турнире, сыграв дома вничью с бельгийским «Генком» (1:1). Ответная встреча второго квалификационного раунда назначена на 2 августа.

Что касается недавно стартовавшего чемпионата Швейцарии, то здесь «Серветт» преуспел. Коллектив Рене Вайлера удачно съездил в Цюрих, добыв победу над «Грассхоппером» (3:1).

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В первом тайме команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв при счете 1:1. Вторую половину гости провели более активно. Забив дважды и не пропустив, «Серветт» забронировал себе первую победу в сезоне.

«Цюрих»

«Цюрих» с победы стартовал в новом сезоне швейцарской Суперлиги. 13-кратный чемпион страны в 1-м туре дома одержал верх над «Ивердоном» (2:0).

Команда из одноименного города оформила по голу в каждом из таймов, доведя встречу до уверенной победы. Для «Цюриха» этот успех стал шестым подряд с учетом матчей предсезонки.

В пяти товарищеских поединках коллектив датского специалиста Бо Хенриксена забил в общей сложности 26 голов, пропустив при этом лишь 5 раз. Особенно стоит отметить крупные победы над «Кройцлингеном» (8:0) и «Диетиконом» (6:0).

Напомним, что прошлый сезон «Цюрих» завершил на скромной 8-й позиции в чемпионате. Клуб из одноименного города проиграл ровно треть матчей чемпионата, одержав при этом 10 побед в 36-ти турах.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче не верят в гостей. На победу «Цюриха» предлагают коэффициент 4.00.

Успех «Серветта» оценивается с коэффициентом 1.82, ставку на ничью можно сделать за 3.95.

«Серветт» не проигрывает на протяжении 13-ти матчей подряд во всех турнирах.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Серветт» с коэффициентом 2.35.