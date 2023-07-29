«Серветт»
Клуб из Женевы в прошлом сезоне стал серебряным медалистом турнира. В борьбе за вторую строчку «Серветт» опередил на один балл «Лугано» и обеспечил себе место в квалификации Лиги Чемпионов.
В прошедший вторник «гранатовые» стартовали в главном европейском турнире, сыграв дома вничью с бельгийским «Генком» (1:1). Ответная встреча второго квалификационного раунда назначена на 2 августа.
Что касается недавно стартовавшего чемпионата Швейцарии, то здесь «Серветт» преуспел. Коллектив Рене Вайлера удачно съездил в Цюрих, добыв победу над «Грассхоппером» (3:1).
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв при счете 1:1. Вторую половину гости провели более активно. Забив дважды и не пропустив, «Серветт» забронировал себе первую победу в сезоне.
«Цюрих»
«Цюрих» с победы стартовал в новом сезоне швейцарской Суперлиги. 13-кратный чемпион страны в 1-м туре дома одержал верх над «Ивердоном» (2:0).
Команда из одноименного города оформила по голу в каждом из таймов, доведя встречу до уверенной победы. Для «Цюриха» этот успех стал шестым подряд с учетом матчей предсезонки.
В пяти товарищеских поединках коллектив датского специалиста Бо Хенриксена забил в общей сложности 26 голов, пропустив при этом лишь 5 раз. Особенно стоит отметить крупные победы над «Кройцлингеном» (8:0) и «Диетиконом» (6:0).
Напомним, что прошлый сезон «Цюрих» завершил на скромной 8-й позиции в чемпионате. Клуб из одноименного города проиграл ровно треть матчей чемпионата, одержав при этом 10 побед в 36-ти турах.
Прогноз и ставки
Букмекеры в предстоящем матче не верят в гостей. На победу «Цюриха» предлагают коэффициент 4.00.
Успех «Серветта» оценивается с коэффициентом 1.82, ставку на ничью можно сделать за 3.95.
Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Серветт» с коэффициентом 2.35.