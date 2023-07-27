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    «Лех» устроит горячий прием литовцам?

    «Лех» — «Кауно Жальгирис». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Лех»
    В четверг, 27 июля «Лех» на своём поле сыграет против литовской команды «Кауно Жальгирис». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:30 (мск). «Лех» — «Кауно Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
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    •  Лех Познань 21:30 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Лех»

    Перед стартом нового футбольного сезона польский «Лех» провел три товарищеские игры. В поединке против чешского коллектива «Баник Острава» соперники обменялись голами (1:1). Были и два поражения от чешского «Слована» (1:3) и нидерландского АЗ (0:4).

    «Лех» — бронзовый призер польского чемпионата. Прошлый еврокубковый сезон команда может занести себе в актив, после того как добралась до четвертьфинала Лиги конференций.

    Еврокампания «Леха» стартовала с квалификации Лиги чемпионов, в которой «Лех» проиграл азербайджанскому «Азербайджану» (1:0 — победа дома и 1:5 — поражение в гостях).

    Потом была квалификация Лиги конференций, в которой «Лех» одолел грузинский «Динамо» Батуми (6:1), исландский «Викингур» (4:2 — победа в дополнительное время) и «Дюделанж» из Люксембурга (3:1).

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    В групповом этапе «Лех» играл с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, венской «Аустрией» и испанским «Вильярреалом». В своём квартете «Лех» занял второе место и вышел в плей-офф Лиги конференций.

    В 1/16 финала «Лех» переиграл норвежский «Будё Глимт» (1:0 — по сумме двух матчей). А в 1/8 — был повержен швецкий «Юргорден» (5:0). Лишь в четвертьфинале польский клуб уступил итальянской «Фиорентине» (4:6).

    «Лех» уже стартовал в новом сезоне внутреннего первенства. В первом туре чемпионата Польши команда одержала гостевую победу над клубом «Пяст» (2:1).

    «Кауно Жальгирис»

    «Кауно Жальгирис» — серебряный призер чемпионата Литвы. Клуб в ожидании старта в еврокубках и чемпионате.

    В Лиге конференций «Кауно Жальгирис» уже играл — это было в сезоне 2022/2023. Литовская команда год назад не смогла пройти 1-й раунд, проиграв «Ружомбероку» (0:2).

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    • «Кауно Жальгирис» в чемпионате Литвы занимает 5 место при 30 набранных очков. Отставание от лидера первенства «Паневежиса» составляет 25 баллов.

    В 23-м туре литовского перенства «Кауно Жальгирис» обменялся голами с ФК «Дайнава» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Леха» можно поставить за 1.11, ничью оценивают в 8.10, а на победу «Кауно Жальгириса» — в 26.00.

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    Прогноз: Разница в классе команд внушительная. «Лех» готов сделать задел на ответную игру.

    Ставка: Фора «Леха» (-2.5) с коэффициентом 2.19.

    Альтернативный прогноз: Команды, воможно сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.

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    «Лех» — «Кауно Жальгирис»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Лех» устроит горячий прием литовцам?
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