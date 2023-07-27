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    «Базель» и «Тобол» сыграют по низам?

    «Базель» — «Тобол». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Базель» — «Фиорентина». Полуфинал Лиги конференций
    В четверг, 27 июля «Базель» на своём поле сыграет против «Тобола». Это перва игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Базель» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Базель
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    •  Базель 20:30 Тобол Тобол
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    «Базель»

    В чемпионате Швейцарии «Базель» занял итоговое 5 место. Эта позиция позволила «красно-синим» квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

    В прошлом еврокубковом сезоне «Базель» дошел до полуфинала турнира. Сначала было участие в квалификации. Были обыграны по сумме двух встреч: «Крузейдерс» из Северной Ирландии (3:1), датский «Брённбю» (2:2 и 3:1 — в серии пенальти) и болгарский ЦСКА (2:1).

    В основной сетке Лиги конференций «Базелю» противостояли армянский «Пюник», литовский «Жальгирис» и словацкий «Слован». Швейцарцы заняли второе место в квартете и вышли в 1/16 финала.

    В плей-офф «Базель» одолел такие команды, как турецкий «Трабзонспор» (2:1), словацкий «Слован» (4:4 — по сумме двух встреч и 4:1 — победа в серии пенальти) и французскую «Ниццу» (4:3 — победа «Базеля» в дополнительное время).

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    «Базель» остановился в шаге от выход в финал Лиги конференций, уступив «Фиорентине» лишь в овертайме (3:4 — проигрыш «Базеля» в дополнительное время).

    «Базель» стартовал в чемпионате Швейцарии и проиграл на выезде «Санкт-Галлену» (1:2). Матч второго тура «Базель» проведет дома против «Винтертура», игра пройдет в воскресенье, 30 июля.

    «Тобол»

    «Тобол» в чемпионате Казахстана занимает 5 место при 26 набранных очках. От лидера — «Ордабасы» отставание составляет 16 баллов.

    В минувшем 16-м туре внутреннего чемпионата «Тобол» выиграл у «Окжетпеса» со счетом 2:0.

    В первом раунде Лиги конференций «Тобол» выбил из турнира финскую «Хонку» (2:1 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

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    • В прошлом еврокубковом сезоне «Тобол» выступал в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде казахстанская команда проиграла чемпиону Венгрии «Ференцварошу» (0:0 — ничья дома и 1:5 — поражение в гостях).

    Потом было участие в Лиге конференций. Во 2-м раунде «Тобол» выбил из турнира «Линкольн» из Гибралтара (2:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях). Затем последовало фиаско в противостоянии с боснийским «Зриньски» (1:1 — ничья дома и 0:1 — проигрыш дома).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Базеля» можно поставить за 1.25, ничью оценивают в 6.05. А на победу «Тобола» — 11.00.

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    Прогноз: «Тобол» ожидает тяжелый выезд Швейцарию. Хотя клуб из Казахстана в последних матчах играет успешно. Можно сыграть в пользу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Тобола» (+1) с коэффициентом 3.08.

    Альтернативный прогноз: Не стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий. Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

    Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.45.

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    «Базель» — «Тобол»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Базель» и «Тобол» сыграют по низам?
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