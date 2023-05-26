В пятницу, 26 мая, в заключительном туре второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своем поле примет «Тенерифе». Начало — в 22:00 по мск. «Сарагоса» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» за тур до финиша второго испанского дивизиона находится во второй половине турнирной таблицы и в лучшем случае может финишировать в топ-10.

Арагонцы удачно провели период с конца февраля по конец апреля, не проигрывая в этот период, выиграв три поединка и расписав аж семь мировых результатов.

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В этом же месяце коллектив провел три матча, где раз победил и потерпел два фиаско. Одно из них пришлось как раз на прошлый тур — в гостях от аутсайдера «Ибицы» 0:1.

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На своей территории «Сарагоса» не знает горечи поражений на протяжении минувших семи встреч чемпионата. В этот период она трижды сыграла вничью и четыре игры выиграла.

«Тенерифе»

«Тенерифе» также находится на экваторе в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись на три очка от своего предстоящего оппонента.

Канарский коллектив весьма неплохо провел свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только раз за последние восемь игр при трех ничьих и четырех победах.

В минувшем игровом дне островитяне на своем поле нанесли поражение «Бургосу» со счетом 2:1. И данная виктория стала для них третьей за последние четыре игры, правда, все они были домашними.

Вне родных стен «Тенерифе» не может выиграть на протяжении минувших восьми встреч первенства, поровну поделив в этом отрезке мировые исходы и фиаско.

В первом круге «Сарагоса» обыграла «Тенерифе» на его поле 2:0, а в прошлом сезоне островитяне в играх с арагонцами заработали четыре пункта — 1:1 и 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.63.

На викторию «Тенерифе» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

Прогнозируем, что в поединке команд, который не имеет для них никакого турнирного значения, отличатся обе стороны.