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    «Сарагоса» — «Тенерифе». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Тенерифе»
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    «Сарагоса»
    В пятницу, 26 мая, в заключительном туре второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своем поле примет «Тенерифе». Начало — в 22:00 по мск. «Сарагоса» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Мая 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» за тур до финиша второго испанского дивизиона находится во второй половине турнирной таблицы и в лучшем случае может финишировать в топ-10.

    Арагонцы удачно провели период с конца февраля по конец апреля, не проигрывая в этот период, выиграв три поединка и расписав аж семь мировых результатов.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Тенерифе

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    В этом же месяце коллектив провел три матча, где раз победил и потерпел два фиаско. Одно из них пришлось как раз на прошлый тур — в гостях от аутсайдера «Ибицы» 0:1.

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    На своей территории «Сарагоса» не знает горечи поражений на протяжении минувших семи встреч чемпионата. В этот период она трижды сыграла вничью и четыре игры выиграла.

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» также находится на экваторе в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись на три очка от своего предстоящего оппонента.

    Канарский коллектив весьма неплохо провел свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только раз за последние восемь игр при трех ничьих и четырех победах.

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    • В минувшем игровом дне островитяне на своем поле нанесли поражение «Бургосу» со счетом 2:1. И данная виктория стала для них третьей за последние четыре игры, правда, все они были домашними.

    Вне родных стен «Тенерифе» не может выиграть на протяжении минувших восьми встреч первенства, поровну поделив в этом отрезке мировые исходы и фиаско.

    В первом круге «Сарагоса» обыграла «Тенерифе» на его поле 2:0, а в прошлом сезоне островитяне в играх с арагонцами заработали четыре пункта — 1:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    Прогнозируем, что в поединке команд, который не имеет для них никакого турнирного значения, отличатся обе стороны.

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    «Сарагоса» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. Состоится ли голевой бартер?
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