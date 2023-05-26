«Сампдория» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 мая, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Блучеркьяти» уже лишились шансов остаться в Серии А. Всего в активе команды уже 24 поражения в этом сезоне. Это самый высокий показатель среди всех выступающих в Серии А.

Более того, «Сампдория» выступает в роли самой пропускающей команды турнира. У нее в активе 67 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Сампдория — Сассуоло 1X2Новым игрокам 3.703.801.93Бонус$9500

В последний раз клуб выигрывал еще 19 марта, когда генуэзцы обыграли на своем поле «Верону».

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В последних девяти поединках коллектив не знает побед при шести поражениях и трех ничьих, поэтому будет явным аутсайдером поединка.

«Сассуоло»

Команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13-е место является в этом смысле показательным.

Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 36 матчах пропущено уже 56 мячей в свои ворота.

В минувшем туре клуб потерпел очередное поражение на своем поле от восьмой команды в турнирной таблице «Монцы» (1:2).

В четырех последних поединках коллектив не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, так что также демонстрирует плохую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех «Сампдории» оценивается в 3,70, ничья — в 3,95.

Гости, как фаворит, более чем способны вернуться на победный путь.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет за 1,94.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,31, ведь в трех из пяти последних своих матчей «Сампдория» не забивала.