«Сампдория»
«Блучеркьяти» уже лишились шансов остаться в Серии А. Всего в активе команды уже 24 поражения в этом сезоне. Это самый высокий показатель среди всех выступающих в Серии А.
Более того, «Сампдория» выступает в роли самой пропускающей команды турнира. У нее в активе 67 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Сампдория — Сассуоло
В последний раз клуб выигрывал еще 19 марта, когда генуэзцы обыграли на своем поле «Верону».
В последних девяти поединках коллектив не знает побед при шести поражениях и трех ничьих, поэтому будет явным аутсайдером поединка.
«Сассуоло»
Команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13-е место является в этом смысле показательным.
Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 36 матчах пропущено уже 56 мячей в свои ворота.
В минувшем туре клуб потерпел очередное поражение на своем поле от восьмой команды в турнирной таблице «Монцы» (1:2).
В четырех последних поединках коллектив не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, так что также демонстрирует плохую форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех «Сампдории» оценивается в 3,70, ничья — в 3,95.
Гости, как фаворит, более чем способны вернуться на победный путь.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет за 1,94.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,31, ведь в трех из пяти последних своих матчей «Сампдория» не забивала.