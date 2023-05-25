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    «Кривбасс» быстро разделается с харьковчанами

    «Кривбасс» — «Металлист». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, УПЛ, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Металлист»
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    «Кривбасс»
    «Кривбасс» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 15:00 мск. «Кривбасс» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
    •  Кривбасс 15:00 Металлист Металлист
  • Украина. Премьер-лига
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    «Кривбасс»

    «Кривбасс» находится на 7 строчке в турнирной таблице. Криворожане уже вряд ли зацепятся за еврокубки, но и нынешняя позиция для дебютанта выглядит симпатично.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки подопечные Юрия Вернидуба забили всего лишь 22 мяча.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Криворожане с минимальным счетом уступили «Ворскле».

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    По сути, команда Вернидуба уже фактически потеряла турнирную мотивацию. Однако обыгрывать аутсайдера криворожане просто обязаны.

    Нет сомнений, что в этой встрече «Кривбасс» постарается победить. Попасть с топ-6 еще реально, ведь отставание от «Ворсклы» минимальное.

    «Металлист»

    Харьковчане по-настоящему проваливают нынешний сезон. Внутриклубные проблемы почти нивелировали шансы команды на спасение.

    «Металлист» находится на предпоследнем 15 месте. Отставание от зоны стыков составляет 5 очков за три тура до завершения чемпионата Украины.

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    • В предыдущем туре команда вновь проиграла. «Металлист» уступил в дерби своим почти одноклубникам из «Металлиста 1925» (2:0).

    Главной проблемой команды является откровенно дырявая оборона. В 27 матчах харьковчане пропустили 51 мяч.

    Гости уж точно будут стараться добыть очки. Иного пути у команды Перицы Огненовича просто нет. В этих-то реалиях так точно…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кривбасса» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Металлиста» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.70.

    Криворожане при всех своих проблемах выглядят намного сильнее одного из аутсайдеров УПЛ.

    Наш прогноз — Победа «Кривбасса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Кривбасс» — «Металлист»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» быстро разделается с харьковчанами
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