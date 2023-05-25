«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 15:00 мск. «Кривбасс» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

«Кривбасс» находится на 7 строчке в турнирной таблице. Криворожане уже вряд ли зацепятся за еврокубки, но и нынешняя позиция для дебютанта выглядит симпатично.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки подопечные Юрия Вернидуба забили всего лишь 22 мяча.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Криворожане с минимальным счетом уступили «Ворскле».

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По сути, команда Вернидуба уже фактически потеряла турнирную мотивацию. Однако обыгрывать аутсайдера криворожане просто обязаны.

Нет сомнений, что в этой встрече «Кривбасс» постарается победить. Попасть с топ-6 еще реально, ведь отставание от «Ворсклы» минимальное.

«Металлист»

Харьковчане по-настоящему проваливают нынешний сезон. Внутриклубные проблемы почти нивелировали шансы команды на спасение.

«Металлист» находится на предпоследнем 15 месте. Отставание от зоны стыков составляет 5 очков за три тура до завершения чемпионата Украины.

В предыдущем туре команда вновь проиграла. «Металлист» уступил в дерби своим почти одноклубникам из «Металлиста 1925» (2:0).

Главной проблемой команды является откровенно дырявая оборона. В 27 матчах харьковчане пропустили 51 мяч.

Гости уж точно будут стараться добыть очки. Иного пути у команды Перицы Огненовича просто нет. В этих-то реалиях так точно…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кривбасса» предлагают — 1.74.

На викторию «Металлиста» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.70.

Криворожане при всех своих проблемах выглядят намного сильнее одного из аутсайдеров УПЛ.

Наш прогноз — Победа «Кривбасса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.