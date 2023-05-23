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    Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?

    «Вальядолид» — «Барселона». Ставка (к. 1.92) и прогноз на Примеру 23 мая 2023 года

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    «Барселона» идет на 18-м месте
    «Вальядолид» примет «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2023 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» находится на 18-й строчке в зоне вылета, набрав в 35-ти матчах 35 очков.

    Впереди у клуба невероятно жесткая концовка, по итогам которого станет ясно, сумеет ли он остаться в элитном дивизионе.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Барселона

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  • 3.653.901.90Бонус$9500
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    Если судить по недавним матчам, то, скорее, нет, чем да. Еще перед прошлым туром «Вальядолид» был вне зоны вылета, но поражение заставило его опуститься в опасную трясину.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках кряду коллектив потерпел поражения, поэтому сложно поверить в его перспективы выжить в элитном дивизионе.

    «Барселона»

    Каталонцы, которые уже оформили чемпионский титул, могут спокойно доигрывать текущий сезон. «Блауграна» уже стала чемпионом и могут подходить к матчам расслаблено и с некой недооценкой.

    «Сине-гранатовые» стали чемпионами за четыре тура до конца чемпионата. Они на данный момент опережают второй «Атлетико» на 13 пунктов. За 35 игр подопечные Хави смогли 65 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили всего 15 (меньше всех в лиге).

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    • Другие турниры команде не задались. «Барселона» проиграла в полуфинале Кубка Испании «Реалу», а из еврокубков вылетела и вовсе на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом туре коллектив проиграл дома «Барселоне» (1:2), чем прервал серию из трех побед кряду, поэтому отсутствие мотивации нет-нет, но дает о себе знать.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,92. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,76, ничья — в 3,95.

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    Хозяева проиграли пять последних матчей, тогда как гости даже при отсутствии мотивации выглядят куда сильнее.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет 1-й тайм и матч за 2,74, ведь гости способны обеспечить победный задел еще до перерыва.

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    «Вальядолид» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
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