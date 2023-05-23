«Вальядолид» примет «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» находится на 18-й строчке в зоне вылета, набрав в 35-ти матчах 35 очков.

Впереди у клуба невероятно жесткая концовка, по итогам которого станет ясно, сумеет ли он остаться в элитном дивизионе.

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Если судить по недавним матчам, то, скорее, нет, чем да. Еще перед прошлым туром «Вальядолид» был вне зоны вылета, но поражение заставило его опуститься в опасную трясину.

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В пяти последних поединках кряду коллектив потерпел поражения, поэтому сложно поверить в его перспективы выжить в элитном дивизионе.

«Барселона»

Каталонцы, которые уже оформили чемпионский титул, могут спокойно доигрывать текущий сезон. «Блауграна» уже стала чемпионом и могут подходить к матчам расслаблено и с некой недооценкой.

«Сине-гранатовые» стали чемпионами за четыре тура до конца чемпионата. Они на данный момент опережают второй «Атлетико» на 13 пунктов. За 35 игр подопечные Хави смогли 65 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили всего 15 (меньше всех в лиге).

Другие турниры команде не задались. «Барселона» проиграла в полуфинале Кубка Испании «Реалу», а из еврокубков вылетела и вовсе на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв «Манчестер Юнайтед».

В прошлом туре коллектив проиграл дома «Барселоне» (1:2), чем прервал серию из трех побед кряду, поэтому отсутствие мотивации нет-нет, но дает о себе знать.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,92. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,76, ничья — в 3,95.

Хозяева проиграли пять последних матчей, тогда как гости даже при отсутствии мотивации выглядят куда сильнее.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет 1-й тайм и матч за 2,74, ведь гости способны обеспечить победный задел еще до перерыва.