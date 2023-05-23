«Нарва» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 14-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Нарва» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нарва»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас «Нарва» находится на 8 месте в таблице — третьем с конца.

Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 13 матчах эстонского чемпионата в воротах «Нарвы» побывал уже 21 мяч.

Минувший тур также не порадовал «Нарву». Дома команда по всем статьям уступила «Нымме Калью» (0:2).

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«Нарва» опережает опасную зону лишь на 2 очка. Да и с атакой есть проблемы: всего 8 забитых мячей.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать вторым номером. Правда, последний отбор очков у «Флоры» команде удался меньше года назад.

«Флора»

Гранд эстонского футбола традиционно борется за чемпионство. Пока «Флора» идет вровень с «Левадией», но вся гонка еще впереди.

«Флора» прекрасно атакует: 35 мячей в 13 поединках. Да и пропустила команда всего 8 мячей в свои ворота.

В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Флора» на выезде натужно одолела «Харьюмаа» (0:1).

«Флора» не пропускала уже в трех матчах кряду. Терять очки таллинцам нельзя, ведь главный конкурент не дремлет.

Гости уж точно будут активно атаковать. «Флора» имеет сильный, по местным меркам, состав, так что ждем от команды результативной игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флоры» предлагают — 1.42.

На викторию «Нарвы» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.32.

Гости сражаются за чемпионский титул, и не должны терять очки в матчах с представителями группы аутсайдеров .

Наш прогноз — Фора «Флоры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.