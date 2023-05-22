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    «Салернитана» сможет удивить?

    «Рома» — «Салернитана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Салернитана»
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    «Салернитана»
    «Рома» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:30 мск. «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома»

    Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А с 59-ю очками в активе. Сейчас «Рома» находится не в зоне еврокубков, но команда может забраться в Лигу Европы, если выиграет финальный матч турнира с «Севильей».

    Команда Жозе Моуринью довольно ровно проводит нынешний чемпионат, но иногда случаются провалы. Главный козырь «Ромы» — четкая оборона. В Серии А команда пропустила только 33 гола в 35-и матчах — это 4-й результат в лиге.

    В последних 5-и матчах Серии А игра «Рома» не особо впечатляет. Команда 3 раза сыграла вничью и дважды проиграла. За этот период «Рома» забила лишь 3 гола при 7-и пропущенных.

    Все прогнозы на Серию А

    Стоит отметить, что команда довольно средне играет на своем поле, проиграв 5 матчей из 17-и на своем поле. «Рома» пропустила только 12 голов в 17-и домашних матчах.

    «Салернитана»

    Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с 38-ю очками в активе. За три тура до конца чемпионата «Салернитана» опережает зону вылета на 8 баллов.

    Команда весь сезон граничила с зоной вылета, но сейчас дела обстоят довольно неплохо. У «Салернитаны» проблемы в обороне, команда делит 3-е место в конца в лиге по пропущенным голам (56 мячей за 35 встреч).

    «Салернитана» выдает отличный отрезок. За последние 12 матчей команда проиграла только «Эмполи» (1:2), трижды победила и 8 раз сыграла вничью.

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  • Сегодня

    • В последнем туре «Салернитана» обыграла «Аталанту» (1:0), забив решающий гол на 90+3-й минуте с пенальти.

    Стоит отметить, что «Салернитана» выиграла только 2 гостевых матча из 17-и в нынешнем сезоне. В последних 5-и матчах на чужом поле команда 4 раза сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.30.

    «Рома» готовится к финалу Лиги Европы и «Салернитана» имеет шансы набрать очки в предстоящем матче.

    Наш прогноз — Фора «Салернитаны» +1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — «Салернитана» забьет минимум один гол за 1.84.

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    «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. «Салернитана» сможет удивить?
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