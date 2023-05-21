«Брайтон» сыграет с гостях у «Саутгемптона» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 21 мая в 16:00 мск. «Брайтон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Команда находится в зоне Лиги Европы, занимая 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 58-ю очками в активе. За три тура до конца чемпионата «Брайтон» намерен сохранить свои позиции в лиге.

Команда проводит успешный сезон за счет своей результативности. «Брайтон» занимает 4-е место в лиге по забитым голам — 67 мячей в 35-и встречах.

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В последних 5-и матчах АПЛ «Брайтон» играет очень весело. Команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:0) и «Арсенал» (3:0), а также обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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При этом, «Брайтон» провалился в матчах с «Эвертоном» (1:5) и «Ньюкаслом» (1:4). Стоит отметить, что команда играет очень непредсказуемо — может проиграть аутсайдеру и обыграть одного из лидеров чемпионата.

«Саутгемптон»

Команда уже не имеет шансов сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон. «Саутгемптон» занимает последнее 20-е место с 24 очками в активе.

За два тура до конца команда потеряла даже теоретические шансы на спасение. «Саутгемптон» проиграл 24 матча из 36-и в нынешнем сезоне при 6-и победах. К тому же, команда забивает очень мало — всего 31 гол в сезоне (меньше гола за игру).

У «Саутгемптона» продолжается черная полоса. Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд, проиграв 8 встреч при трех ничьих. В последнем туре «Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» (0:2), пропустив все два гола во 2-м тайме.

Стоит отметить, что большую часть матчей «Саутгемптон» выиграл именно в гостях (4 победы из 6-и).

В нынешнем сезоне «Саутгемптон» и «Брайтон» уже встречались между собой. В 17- м туре АПЛ «Брайтон» без проблем разобрался с соперником (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.23.

На викторию «Саутгемптона» дают — 12.00, ничья оценена — в 7.00.

«Брайтон» проводит отличный сезон, а «Саутгемптон» попал в глубокую яму, из которой так и не выбрался.

Наш прогноз — Фора «Брайтона» -2. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал «Саутгемптона» 0.5 меньше за 2.03.