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    Приблизится ли «Милан» к зоне Лиги чемпионов?

    «Милан» — «Сампдория». Ставки (к. 2.34) и прогноз на Серию А 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Сампдория»
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    «Милан» идет на 5-м месте
    «Милан» примет «Сампдория» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 20 мая 21:45 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Мая 2023 года
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    «Милан»

    Подопечные Пиоли сейчас находятся на пятом месте в таблице Серии А. Отставание от заветной зоны Лиги чемпионов равно пяти очкам.

    Отрыв от шестой в таблице «Ромы» составляет два балла. В минувшем туре «Милан» потерпел поражение от «Специи» (0:2) на выезде.

    Коэффициенты матча Милан — Сампдория

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  • 1.186.8017.00Бонус$9500
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    Посреди этой недели клуб вылетел из Лиги чемпионов, потерпев болезненное поражение от «Интера» (0:1) в ответном поединке, так что теперь может оказаться не в лучшем моральном состоянии.

    Все прогнозы на Серию А

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл и не забил ни единого гола, так что хозяева находятся в откровенно плохой форме.

    «Сампдория»

    «Самп» уже лишилась шансов остаться в Серии А. Всего в активе команды уже 23 поражения в этом сезоне. Это самый высокий показатель среди всех выступающих в Серии А.

    Более того, «Сампдория» выступает в роли самой пропускающей команды турнира. У нее в активе 62 пропущенных мяча.

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  • Сегодня

    • Еще недавно у гостей была серия поражений, которая началась с крупного фиаско 0:5 в матче с «Фиорентиной». Далее было поражение дома от «Торино» со счетом 0:2 и 8 мая команда уступила на выезде «Удинезе» с тем же результатом.

    В последних восьми поединках, которые пришлись на Серию А, «блучеркьяти» не знает побед при пяти поражениях и трех ничьих, так что, скорее всего, гостям светит разве что ничья.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,18. Успех «Сампдории» оценивается в 16,89, ничья — в 7,45.

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    В 11 последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,34.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3,04, ведь хозяева поля будут жаждать вернуться к победам и побороться за топ-4, но при этом в их 11 последних матчах было забито меньше 2,5 голов.

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    «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Милан» к зоне Лиги чемпионов?
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