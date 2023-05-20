«Милан» примет «Сампдория» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 20 мая 21:45 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Подопечные Пиоли сейчас находятся на пятом месте в таблице Серии А. Отставание от заветной зоны Лиги чемпионов равно пяти очкам.

Отрыв от шестой в таблице «Ромы» составляет два балла. В минувшем туре «Милан» потерпел поражение от «Специи» (0:2) на выезде.

Коэффициенты матча Милан — Сампдория 1X2Новым игрокам 1.186.8017.00Бонус$9500

Посреди этой недели клуб вылетел из Лиги чемпионов, потерпев болезненное поражение от «Интера» (0:1) в ответном поединке, так что теперь может оказаться не в лучшем моральном состоянии.

Все прогнозы на Серию А

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл и не забил ни единого гола, так что хозяева находятся в откровенно плохой форме.

«Сампдория»

«Самп» уже лишилась шансов остаться в Серии А. Всего в активе команды уже 23 поражения в этом сезоне. Это самый высокий показатель среди всех выступающих в Серии А.

Более того, «Сампдория» выступает в роли самой пропускающей команды турнира. У нее в активе 62 пропущенных мяча.

Еще недавно у гостей была серия поражений, которая началась с крупного фиаско 0:5 в матче с «Фиорентиной». Далее было поражение дома от «Торино» со счетом 0:2 и 8 мая команда уступила на выезде «Удинезе» с тем же результатом.

В последних восьми поединках, которые пришлись на Серию А, «блучеркьяти» не знает побед при пяти поражениях и трех ничьих, так что, скорее всего, гостям светит разве что ничья.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,18. Успех «Сампдории» оценивается в 16,89, ничья — в 7,45.

В 11 последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,34.

Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3,04, ведь хозяева поля будут жаждать вернуться к победам и побороться за топ-4, но при этом в их 11 последних матчах было забито меньше 2,5 голов.