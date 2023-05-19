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    «Дроэда» не избежит крупного фиаско

    «Шемрок Роверс» — «Дроэда». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, чемпионат Ирландии, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Дроэда»
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    «Шемрок Роверс»
    В пятницу, 19 мая, в 16-м туре чемпионат Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем поле сыграет против «Дроэды». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Дроэда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 19 Мая 2023 года
    Шэмрок Роверс
  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Дрогхеда Дрогхеда
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время, выиграв три предыдущих чемпионата Ирландии.

    Текущий сезон «обручи» начали неудачно и не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров, раз проиграв при пяти мировых исходах.

    Затем «зелено-белые» выиграли девять игр из десяти при одной мировой. А к данной игре они подходят с серией из шести викторий подряд. В прошлом туре они дома переиграли 3:2 «Сент-Патрикс».

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    С 33 очками дублинцы идут во главе турнирки, опережая на два пункта вторую строку. На своей территории в этом сезоне «Шемрок Ровер» четыре раза победил, раз уступил и трижды сыграл вничью.

    «Дроэда»

    «Дроэда» в последние сезоны ведет борьбу за выживание и пока удачно с ней справляется. Так в прошлом чемпионате она финишировала третьей с конца, но значительно опередив опасную зону.

    В текущем первенстве «турки» с 14 набранными очками пока разместились на аналогичной позиции, опережая красную зону на пять зачетных пунктов.

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    • К данной же игре «бордово-голубые» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграли вничью и пять встреч проиграли. В минувшем туре они были разгромлены на выезде «Сент-Патриксом» 0:3.

    На выезде же в этом чемпионате «Дроэда» выступает лучше, чем дома, выиграв два поединка при трех мировых результатах и таком же количестве фиаско.

    «Шемрок Роверс» на своем поле не уступает «Дроэде» вот уже восемь поединков подряд, выиграв за это время шесть встреч и расписав две ничьи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Дроэды» дают — 9.00, ничья оценена — в 4.50.

    Вряд ли «Дроэда» сможет навязать борьбу «Шемрок Роверс» на его поле, где она так неудачно выступает в последнее время. В общем, ставим здесь на уверенный выигрыш хозяев.

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    «Шемрок Роверс» — «Дроэда»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. «Дроэда» не избежит крупного фиаско
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