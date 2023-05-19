В пятницу, 19 мая, в 16-м туре чемпионат Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем поле сыграет против «Дроэды». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Дроэда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время, выиграв три предыдущих чемпионата Ирландии.

Текущий сезон «обручи» начали неудачно и не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров, раз проиграв при пяти мировых исходах.

Затем «зелено-белые» выиграли девять игр из десяти при одной мировой. А к данной игре они подходят с серией из шести викторий подряд. В прошлом туре они дома переиграли 3:2 «Сент-Патрикс».

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С 33 очками дублинцы идут во главе турнирки, опережая на два пункта вторую строку. На своей территории в этом сезоне «Шемрок Ровер» четыре раза победил, раз уступил и трижды сыграл вничью.

«Дроэда»

«Дроэда» в последние сезоны ведет борьбу за выживание и пока удачно с ней справляется. Так в прошлом чемпионате она финишировала третьей с конца, но значительно опередив опасную зону.

В текущем первенстве «турки» с 14 набранными очками пока разместились на аналогичной позиции, опережая красную зону на пять зачетных пунктов.

К данной же игре «бордово-голубые» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграли вничью и пять встреч проиграли. В минувшем туре они были разгромлены на выезде «Сент-Патриксом» 0:3.

На выезде же в этом чемпионате «Дроэда» выступает лучше, чем дома, выиграв два поединка при трех мировых результатах и таком же количестве фиаско.

«Шемрок Роверс» на своем поле не уступает «Дроэде» вот уже восемь поединков подряд, выиграв за это время шесть встреч и расписав две ничьи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.30.

На викторию «Дроэды» дают — 9.00, ничья оценена — в 4.50.

Вряд ли «Дроэда» сможет навязать борьбу «Шемрок Роверс» на его поле, где она так неудачно выступает в последнее время. В общем, ставим здесь на уверенный выигрыш хозяев.