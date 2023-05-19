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    «Акрон» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат России, 19 мая 2023 года

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    «Акрон»
    19 мая 32-м туре первенства первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против владикавказской «Алании». Начало поединка намечено на 18:00 по мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Мая 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Алания Алания
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    «Акрон»

    За три тура до финиша первенства первой российской лиги «Акрона» с 39 очками расположился на 12 месте, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

    Тольяттинский коллектив смог отпраздновать в этом первенстве восемь викторий, восемь встреч он еще проиграл и 15 раз делил очки со своими оппонентами, забил 32 гола, а пропустил на три больше.

    В своей последней игре чемпионата он уступил в Казани 2:3 «Рубину», а ранее одолел дома 1:0 ульяновскую «Волгу» и по пенальти проиграл «Краснодару» в полуфинале Кубка России пути представителей лиг.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В рамках чемпионата страны у «Акрона» только одно поражение за последние 13 домашних встреч. Помимо этого фиаско, у него четыре виктории и восемь мировых исходов.

    «Алания»

    «Алания» наверняка сможет финишировать в зоне переходных матчей, но вряд ли в них сыграет, так как ее стадион не прошел лицензирования для выступлений в РПЛ.

    Сейчас владикавказцы с 55 очками находятся на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на семь баллов от второй строчки и опережая на девять пятое место.

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    • К данной же игре «красно-желтые» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграли вничью и добились четырех выигрышей. В прошлом туре они дома разгромили дубль «Краснодара» — 5:2.

    Вне родных стен «Алания» в рамках чемпионата проиграла четыре поединка из семи последних, раз еще сыграла вничью и смогла добиться двух выигрышей.

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    В истории противостояний этих клубов полный паритет. Они по два раза обыграли друг друга и дважды сыграли вничью. Причем в пяти этих матчах неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Акрона» — 2.50, победа «Алании» — 2.78, ничья — 3.18.

    В первую очередь в этом поединке напрашивается ставка на обмен голами, ведь зачастую в очных играх они забивают друг другу.

    А что касаемо исхода поединка, то прогнозируем здесь ничью, учитывая сильно миролюбивый характер «Акрона».

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    «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на обмен забитыми мячами
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