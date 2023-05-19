19 мая 32-м туре первенства первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против владикавказской «Алании». Начало поединка намечено на 18:00 по мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

За три тура до финиша первенства первой российской лиги «Акрона» с 39 очками расположился на 12 месте, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

Тольяттинский коллектив смог отпраздновать в этом первенстве восемь викторий, восемь встреч он еще проиграл и 15 раз делил очки со своими оппонентами, забил 32 гола, а пропустил на три больше.

В своей последней игре чемпионата он уступил в Казани 2:3 «Рубину», а ранее одолел дома 1:0 ульяновскую «Волгу» и по пенальти проиграл «Краснодару» в полуфинале Кубка России пути представителей лиг.

Календарь и таблица ФНЛ

В рамках чемпионата страны у «Акрона» только одно поражение за последние 13 домашних встреч. Помимо этого фиаско, у него четыре виктории и восемь мировых исходов.

«Алания»

«Алания» наверняка сможет финишировать в зоне переходных матчей, но вряд ли в них сыграет, так как ее стадион не прошел лицензирования для выступлений в РПЛ.

Сейчас владикавказцы с 55 очками находятся на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на семь баллов от второй строчки и опережая на девять пятое место.

К данной же игре «красно-желтые» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграли вничью и добились четырех выигрышей. В прошлом туре они дома разгромили дубль «Краснодара» — 5:2.

Вне родных стен «Алания» в рамках чемпионата проиграла четыре поединка из семи последних, раз еще сыграла вничью и смогла добиться двух выигрышей.

В истории противостояний этих клубов полный паритет. Они по два раза обыграли друг друга и дважды сыграли вничью. Причем в пяти этих матчах неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Акрона» — 2.50, победа «Алании» — 2.78, ничья — 3.18.

В первую очередь в этом поединке напрашивается ставка на обмен голами, ведь зачастую в очных играх они забивают друг другу.

А что касаемо исхода поединка, то прогнозируем здесь ничью, учитывая сильно миролюбивый характер «Акрона».