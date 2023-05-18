ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло Анчелотти Карьера на кону. Будущее Карло Анчелотти зависит от матча с «Манчестер Сити» «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан» 1:0. Онлайн «Лестер» — «Ливерпуль» Сила скаузеров. «Ливерпуль» хоронит надежды «Лестера» на выживание
  • 23:52
    • «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 20:41
    • Рублев проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Риме
  • 22:42
    • Швейцария разгромила Казахстан в матче чемпионата мира
    Все новости спорта

    Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?

    «Байер» — «Рома». Ставка (к. 1.83) и прогноз на Лигу Европы 18 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» выиграла первый матч
    В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Байер» примет «Рому». Игра запланирована на 18 мая 22:00 мск. «Байер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 18 Мая 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:00 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Байер»

    В первом поединке «Байер» потерпел минимальное поражение от «Ромы» со счетом 0:1 на выезде, поэтому ему нужно побеждать хотя бы с минимальной разницей, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    Клуб находится на 7-й строчке Бундеслиги в зоне еврокубков, набрав в 32 турах 49 очков. Отставание от ближайшего преследователя «Вольфсбурга» измеряется лишь худшей разницей мячей.

    Коэффициенты матча Байер — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.403.90Бонус$9500
    •

    У «Фармацевтов» уже не осталось шансов прорваться в топ-4 и даже топ-5, ведь на данный момент отставание от идущего четвертым «Юнион Берлин» и пятым «Фрайбурга» составляет 10 и семь очков соответственно.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив не знает побед в последних четырех поединках во всех турнирах при двух ничьих и двух поражений, поэтому ему сложно рассчитывать на победу.

    «Рома»

    В Лиге Европы «Рома» выступает успешно, где дошел в полуфинала, в котором выиграл первый матч на своем поле у «Байера» (1:0).

    Римляне нынешний сезон в чемпионате Италии вряд ли могут записать себе в актив. «Волки» идут в зоне еврокубков на шестой строчке.

  • Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе
  • Рассказываем об оставшихся интригах завершающего отрезка чемпионата Италии по футболу
  • 09/05/2023

    • Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, так что, скорее всего, попасть в главный еврокубок у нее есть шанс только через Лигу Европы.

    Победа над «Байером» — единственная для коллектива в шести последних поединках при трех ничьих и двух поражениях, так что форма гостей оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Ромы» оценивается в 3,87, ничья — в 3,47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В последних трех матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.

    Еще один вариант ставки — «Рома» не проиграет в основное время за 1,85, ведь коллектив потерпел одно поражение в пяти последних матчах, поэтому гости имеют хорошие шансы на финал.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Чили — Доминиканская Республика
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кёпфер — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Маннарино — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Коккинакис — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Селехметьева — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баэс — Бонадио
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тобол — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Педро Качин — Уго Дельен
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Рома»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры