В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Байер» примет «Рому». Игра запланирована на 18 мая 22:00 мск. «Байер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В первом поединке «Байер» потерпел минимальное поражение от «Ромы» со счетом 0:1 на выезде, поэтому ему нужно побеждать хотя бы с минимальной разницей, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Клуб находится на 7-й строчке Бундеслиги в зоне еврокубков, набрав в 32 турах 49 очков. Отставание от ближайшего преследователя «Вольфсбурга» измеряется лишь худшей разницей мячей.

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У «Фармацевтов» уже не осталось шансов прорваться в топ-4 и даже топ-5, ведь на данный момент отставание от идущего четвертым «Юнион Берлин» и пятым «Фрайбурга» составляет 10 и семь очков соответственно.

Все прогнозы на Лигу Европы

Коллектив не знает побед в последних четырех поединках во всех турнирах при двух ничьих и двух поражений, поэтому ему сложно рассчитывать на победу.

«Рома»

В Лиге Европы «Рома» выступает успешно, где дошел в полуфинала, в котором выиграл первый матч на своем поле у «Байера» (1:0).

Римляне нынешний сезон в чемпионате Италии вряд ли могут записать себе в актив. «Волки» идут в зоне еврокубков на шестой строчке.

Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, так что, скорее всего, попасть в главный еврокубок у нее есть шанс только через Лигу Европы.

Победа над «Байером» — единственная для коллектива в шести последних поединках при трех ничьих и двух поражениях, так что форма гостей оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Ромы» оценивается в 3,87, ничья — в 3,47.

В последних трех матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.

Еще один вариант ставки — «Рома» не проиграет в основное время за 1,85, ведь коллектив потерпел одно поражение в пяти последних матчах, поэтому гости имеют хорошие шансы на финал.