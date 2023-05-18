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    «Базель» отстоит добытое преимущество?

    «Базель» — «Фиорентина». Ставка (к. 3.36) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Базель» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина»
    В четверг, 18 мая, в ответном поединке 1/2 финала Лиги конференций «Базель» в родных стенах примет «Фиорентину». Стадион «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Базель» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 18 Мая 2023 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 22:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Базель»

    «Базель» выиграл первый матч дуэли соперников (2:1). В составе швейцарского клуба во втором тайме отличились нападающий Диуф и полузащитник Амдуни. Арнау Комас не сможет выйти на поле в ответном полуфинале, так как травмирован. У защитника «Базеля» травма бедра.

    В предыдущих раундах Лиги конференций «Базель» преодолел барьер в лице «Слована» и «Гента».

    Коэффициенты матча Базель — Фиорентина

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    В чемпионате Швейцарии «Базель» расположился на 6-м месте, за плечами команды 42 очка. У «красно-синих» наблюдается игровой кризис, команда проиграла второй матч подряд.

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    После неудачи в игре с «Цюрихом» (0:2), последовало разгромное фиаско в поединке с «Санкт-Галленом» (1:6).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» хоть и проиграла первую дуэль, но сохраняет шансы на проход в финал Лиги конференций. Гол Артура Кабрала на 25-й минуте первого матча с «Базелем» оставляет в игре «фиалки».

    Флорентийцы добрались до полуфинала Лиги конференций, переиграв по пути трёх соперников. Сначала была португльская «Брага», потом был успех в противостоянии с «Сивасспором».

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    • А дуэль с «Лехом» определило полуфиналиста первенства. Артур Кабрал не сможет помочь «Фиорентине» в ответном полуфинале, у игрока — травма. Сальваторе Сиригу из-за повреждение ахилла тоже не сыграет.

    В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 8 место, в 35-х матчах коллектив набрал 49 очков. В рамках минувшего тура фиалки уступили — «Удинезе» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Базеля» можно поставить за 4.46, ничью оценивают в 4.10, а на победу «Фиорентины» — в 1.72.

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    Прогноз: В том что «Базель» даст бой — нет сомнений. Во-первых команда играет дома, во-вторых есть преимущество. Если есть сомнения насчет уверенной победы швейцарцев, то стоит сыграть на форе принимающей команды.

    Ставка: Фора «Базеля» (0) с коэффициентом 3.36.

    Альтернативный прогноз: К слову, также можно ожидать, что в этой встрече будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.04.

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    «Базель» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. «Базель» отстоит добытое преимущество?
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