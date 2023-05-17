«Мидлсбро»
«Мидлсбро» сумел увезти домой ничью в первом матче этих соперников. Таким образом, ему нужно выиграть дома, чтобы пробиться в финал плей-офф за выход в АПЛ.
Подопечные экс-полузащитника «МЮ» Майкла Каррика финишировали на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, что позволяет им побороться за повышение в классе.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити
Команда играет в веселый футбол, уступив по числу голов в Чемпионшипе только чемпиону «Бернли». Хозяева поля отличились 84 голами за 46 матчей.
«Речники» не знают побед четыре предыдущих матчей при двух ничьих в последних из них, так что они демострируют не лучшую форму.
«Ковентри»
После домашней ничьей 0:0 «Ковентри» теперь необходимо выигрывать на выезде, что не обещает быть легкой задачей для подопечных другого экс-игрока «МЮ» Марка Робинса.
В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал вслед за своим предстоящим противником, набрав на пять баллов меньше.
У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 17 встреч первенства. Такая форма внушает оптимизм их болельщикам.
Коллектив не знает поражений восемь поединков кряду, которые пришлись на Чемпионшип, при трех победах и пяти ничьих, что также сулит ему неплохие шансы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Ковентри» оценивается в 4,15, ничья — в 3,73.
В последних трех матчах как хозяев, так и гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,92.
Еще один вариант ставки — «Ковентри» не проиграет в основное время за 1,99, ведь коллектив не знает поражений восемь последних матчей, тогда как «Мидлсбро» выиграл в четырех последних поединках.