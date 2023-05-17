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    «Мидлсбро» — «Ковентри». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ковентри»
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    «Мидлсбро» увез ничью из Ковентри
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Ковентри» в ответном матче полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа. Матч пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 17 Мая 2023 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип. Плей-офф
    •  Мидлсбро 22:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» сумел увезти домой ничью в первом матче этих соперников. Таким образом, ему нужно выиграть дома, чтобы пробиться в финал плей-офф за выход в АПЛ.

    Подопечные экс-полузащитника «МЮ» Майкла Каррика финишировали на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, что позволяет им побороться за повышение в классе.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити

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  • 1.833.504.50Бонус$9500
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    Команда играет в веселый футбол, уступив по числу голов в Чемпионшипе только чемпиону «Бернли». Хозяева поля отличились 84 голами за 46 матчей.

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    «Речники» не знают побед четыре предыдущих матчей при двух ничьих в последних из них, так что они демострируют не лучшую форму.

    «Ковентри»

    После домашней ничьей 0:0 «Ковентри» теперь необходимо выигрывать на выезде, что не обещает быть легкой задачей для подопечных другого экс-игрока «МЮ» Марка Робинса.

    В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал вслед за своим предстоящим противником, набрав на пять баллов меньше.

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    • У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 17 встреч первенства. Такая форма внушает оптимизм их болельщикам.

    Коллектив не знает поражений восемь поединков кряду, которые пришлись на Чемпионшип, при трех победах и пяти ничьих, что также сулит ему неплохие шансы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Ковентри» оценивается в 4,15, ничья — в 3,73.

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    В последних трех матчах как хозяев, так и гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Ковентри» не проиграет в основное время за 1,99, ведь коллектив не знает поражений восемь последних матчей, тогда как «Мидлсбро» выиграл в четырех последних поединках.

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    «Мидлсбро» — «Ковентри»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дуэль команд во главе с экс-игроками «МЮ»?
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