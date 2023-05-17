Чили сыграет на своем поле с Доминиканской Республикой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 мая, начало — в 03:30 мск. Чили — Доминиканская Республика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Чилийцы давненько не радуют успешными результатами. И лидеры постарели, и игра команды не выглядит столь ярко.

В контрольных встречах сборная Чили также выглядит не особо впечатляюще. Проблемы в обороне никуда не делись!

В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Чили удалось переиграть столь же нестабильных парагвайцев (3:2).

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Зато на месте Алексис Санчес. Опытнейший форвард еще способен принести пользу родной сборной, но на весь матч ветерана хватает не всегда.

Чили явно планирует воспользоваться своим превосходством в классе. Соперников уровня доминиканцев команда обыгрывать просто обязана.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика проводит выступает на своем уровне. Даже в своей группе Лиги Наций КОНКАКАФ доминиканцы заняли лишь 3 место.

Да и вообще, доминиканцы никогда не считались крепкой сборной. В североамериканской зоне эта команда не блистала результатами.

Свой последний поединок Доминиканская Республика провела удачно. Дома команда уверенно переиграла Белиз (2:0).

До того доминиканцы подписали мировую с Французской Гвианой (1:1). Зато серия без поражений составляет 3 матча.

Наверняка Доминиканская Республика постарается дать бой чилийцам. Вот только класс соперников априори несопоставим.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.30.

На викторию Доминиканской Республики дают — 11.00, ничья оценена — в 5.00.

Чили на голову сильнее соперника , что наверняка продемонстрирует с первых минут встречи.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.37.