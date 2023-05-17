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    Чилийцы обеспечат голепад

    Чили — Доминиканская Республика. Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, товарищеский матч, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Доминиканская Республика
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    Алексис Санчес
    Чили сыграет на своем поле с Доминиканской Республикой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 мая, начало — в 03:30 мск. Чили — Доминиканская Республика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Мая 2023 года
    Чили
  • Сантьяго
    •  Чили 03:30 Доминиканская Республика Доминиканская Республика
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Чили

    Чилийцы давненько не радуют успешными результатами. И лидеры постарели, и игра команды не выглядит столь ярко.

    В контрольных встречах сборная Чили также выглядит не особо впечатляюще. Проблемы в обороне никуда не делись!

    В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Чили удалось переиграть столь же нестабильных парагвайцев (3:2).

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    Зато на месте Алексис Санчес. Опытнейший форвард еще способен принести пользу родной сборной, но на весь матч ветерана хватает не всегда.

    Чили явно планирует воспользоваться своим превосходством в классе. Соперников уровня доминиканцев команда обыгрывать просто обязана.

    Доминиканская Республика

    Доминиканская Республика проводит выступает на своем уровне. Даже в своей группе Лиги Наций КОНКАКАФ доминиканцы заняли лишь 3 место.

    Да и вообще, доминиканцы никогда не считались крепкой сборной. В североамериканской зоне эта команда не блистала результатами.

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    • Свой последний поединок Доминиканская Республика провела удачно. Дома команда уверенно переиграла Белиз (2:0).

    До того доминиканцы подписали мировую с Французской Гвианой (1:1). Зато серия без поражений составляет 3 матча.

    Наверняка Доминиканская Республика постарается дать бой чилийцам. Вот только класс соперников априори несопоставим.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.30.

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    На викторию Доминиканской Республики дают — 11.00, ничья оценена — в 5.00.

    Чили на голову сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.37.

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    Чили — Доминиканская Республика: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. Чилийцы обеспечат голепад
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