Чили
Чилийцы давненько не радуют успешными результатами. И лидеры постарели, и игра команды не выглядит столь ярко.
В контрольных встречах сборная Чили также выглядит не особо впечатляюще. Проблемы в обороне никуда не делись!
В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Чили удалось переиграть столь же нестабильных парагвайцев (3:2).
Зато на месте Алексис Санчес. Опытнейший форвард еще способен принести пользу родной сборной, но на весь матч ветерана хватает не всегда.
Чили явно планирует воспользоваться своим превосходством в классе. Соперников уровня доминиканцев команда обыгрывать просто обязана.
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика проводит выступает на своем уровне. Даже в своей группе Лиги Наций КОНКАКАФ доминиканцы заняли лишь 3 место.
Да и вообще, доминиканцы никогда не считались крепкой сборной. В североамериканской зоне эта команда не блистала результатами.
Свой последний поединок Доминиканская Республика провела удачно. Дома команда уверенно переиграла Белиз (2:0).
До того доминиканцы подписали мировую с Французской Гвианой (1:1). Зато серия без поражений составляет 3 матча.
Наверняка Доминиканская Республика постарается дать бой чилийцам. Вот только класс соперников априори несопоставим.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.30.
На викторию Доминиканской Республики дают — 11.00, ничья оценена — в 5.00.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.37.