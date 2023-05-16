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    Прервет ли «Галатасарай» беспроигрышную серию «Истанбулспор»?

    «Истанбулспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.13) и прогноз на Суперлигу 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции
    В 34-м туре чемпионата Турции «Истанбулспор» дома примет «Галатасарай». Встреча состоится 16 мая в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Мая 2023 года
    Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
    •  Истанбулспор 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Истанбулспор»

    Команда с неба звезд не хватает. За 31 матч она набрала 35 очков и ничем выразительным от остальных середняков и аутсайдеров не отличается.

    В принципе отличие есть и оно плохое, так как «Истанбулспор» пропустил 58 голов. Это третий худший результат в сезоне.

    Клуб опережает зону вылета на семь очков, поэтому он вряд ли понизится в классе по итогам нынешнего сезона.

    Все прогнозы на футбол

    Коллектив не знает поражений пять поединков кряду, которые пришлись на национальную лигу, поэтому гостям будет не так просто выиграть.

    «Галатасарай»

    Команда является главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «Львы» занимают первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе коллектива из столицы Турции 73 очка.

    «Галатасарай» на пять пунктов опережает второй «Фенербахче» и третий «Бешикташ». Именно эти клубы является главными конкурентами подопечных Окана Бурука.

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    • Стамбульцы недавно вылетели из Кубка Турции. Они достаточно неожиданно уступили нынешнему сопернику (2:3) в четвертьфинале. Но есть от этого и плюс — теперь команда может сосредоточиться на выступлении в Суперлиге.

    В своем последнем поединке коллектив прервал безвыигрышную мини-серию в два матча, в которых он сыграл вничью и проиграл, поэтому ему наверняка будет нелегко в грядущей встрече против неуступчивого соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,36. Успех «Истанбулспора» оценивается в 7,23, ничья — в 5,12.

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    В трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

    Еще один вариант ставки — «Истанбулспор» не проиграет за 3,14, ведь пять последних поединков коллектив не знает поражений.

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    «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Галатасарай» беспроигрышную серию «Истанбулспор»?
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