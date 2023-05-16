В 34-м туре чемпионата Турции «Истанбулспор» дома примет «Галатасарай». Встреча состоится 16 мая в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбулспор»

Команда с неба звезд не хватает. За 31 матч она набрала 35 очков и ничем выразительным от остальных середняков и аутсайдеров не отличается.

В принципе отличие есть и оно плохое, так как «Истанбулспор» пропустил 58 голов. Это третий худший результат в сезоне.

Клуб опережает зону вылета на семь очков, поэтому он вряд ли понизится в классе по итогам нынешнего сезона.

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Коллектив не знает поражений пять поединков кряду, которые пришлись на национальную лигу, поэтому гостям будет не так просто выиграть.

«Галатасарай»

Команда является главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «Львы» занимают первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе коллектива из столицы Турции 73 очка.

«Галатасарай» на пять пунктов опережает второй «Фенербахче» и третий «Бешикташ». Именно эти клубы является главными конкурентами подопечных Окана Бурука.

Стамбульцы недавно вылетели из Кубка Турции. Они достаточно неожиданно уступили нынешнему сопернику (2:3) в четвертьфинале. Но есть от этого и плюс — теперь команда может сосредоточиться на выступлении в Суперлиге.

В своем последнем поединке коллектив прервал безвыигрышную мини-серию в два матча, в которых он сыграл вничью и проиграл, поэтому ему наверняка будет нелегко в грядущей встрече против неуступчивого соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,36. Успех «Истанбулспора» оценивается в 7,23, ничья — в 5,12.

В трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

Еще один вариант ставки — «Истанбулспор» не проиграет за 3,14, ведь пять последних поединков коллектив не знает поражений.