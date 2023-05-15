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    «Днепр-1» уверенно переиграет закарпатцев

    «Минай» — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, УПЛ, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Днепр-1»
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    «Днепр-1»
    «Минай» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 26-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 15 Мая 2023 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Минай»

    Нынешний сезон для закарпатцев складывается непросто. «Минай» активно сражается за выживание в элите украинского футбола.

    Сейчас «Минай» находится на 12 месте, что как раз над зоной стыков. Причем главным бичом команды является слабая реализация: забито всего 19 мячей.

    Минувший тур УПЛ сложился для команды успешно. Дома подопечные Владимира Шарана оставили с носом сильную «Ворсклу» (2:0).

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    До того минайцы дали бой «Шахтеру». Минимальное поражение от «горняков» выглядит форменной несправедливостью, ведь арбитр фактически украл чистый гол у закарпатцев.

    Хозяева явно не собираются сдаваться на милость фаворита. Да и отбирать очки у лидеров для самобытной команды не в диковинку.

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 2 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

    Днепряне атакуют весьма мощно — 56 голов. Да и ведущий форвард команды Артем Довбик настрелял уже 22 мяча в чемпионате.

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    • В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» упустил шанс поравняться с «горняками». Днепряне не сумели переиграть «Александрию» (1:1).

    Из 4 очных поединков с «Минаем» днепряне выиграли трижды при одной коллизии. Сейчас же команде Кучера нельзя терять драгоценные баллы.

    В этой встрече днепряне наверняка будут активно атаковать. Довбик и компания уж точно начнут встречу с активных выпадов к воротам соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Миная» дают — 5.92, ничья оценена — в 4.33.

    Днепряне наверняка не допустят второй потери очков кряду, и явно будут активными в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Минай» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» уверенно переиграет закарпатцев
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