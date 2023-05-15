«Минай» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 26-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

Нынешний сезон для закарпатцев складывается непросто. «Минай» активно сражается за выживание в элите украинского футбола.

Сейчас «Минай» находится на 12 месте, что как раз над зоной стыков. Причем главным бичом команды является слабая реализация: забито всего 19 мячей.

Минувший тур УПЛ сложился для команды успешно. Дома подопечные Владимира Шарана оставили с носом сильную «Ворсклу» (2:0).

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До того минайцы дали бой «Шахтеру». Минимальное поражение от «горняков» выглядит форменной несправедливостью, ведь арбитр фактически украл чистый гол у закарпатцев.

Хозяева явно не собираются сдаваться на милость фаворита. Да и отбирать очки у лидеров для самобытной команды не в диковинку.

«Днепр-1»

«Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 2 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

Днепряне атакуют весьма мощно — 56 голов. Да и ведущий форвард команды Артем Довбик настрелял уже 22 мяча в чемпионате.

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» упустил шанс поравняться с «горняками». Днепряне не сумели переиграть «Александрию» (1:1).

Из 4 очных поединков с «Минаем» днепряне выиграли трижды при одной коллизии. Сейчас же команде Кучера нельзя терять драгоценные баллы.

В этой встрече днепряне наверняка будут активно атаковать. Довбик и компания уж точно начнут встречу с активных выпадов к воротам соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.50.

На викторию «Миная» дают — 5.92, ничья оценена — в 4.33.

Днепряне наверняка не допустят второй потери очков кряду , и явно будут активными в атаке.

Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.