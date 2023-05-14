В 35-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в домашнем поединке сыграет против «Лиона». Встреча пройдет 14 мая и начнется в 14:00 по мск. «Клермон» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

За четыре тура до финиша чемпионата «Клермон» находится в середине турнирной таблицы и уже ни на что не претендует, что что может спокойно доигрывать сезон.

Стоит отметить ,что «сине-красные» последний раз проигрывали аж в середине марта, уступив тогда на выезде «Монпелье» со счетом 1:2. После того они выдали 6-матчевую серию без фиаско.

Коэффициенты матча Клермон — Лион 1X2Новым игрокам 4.103.951.80Бонус$9500

В этот удачный период команда сперва смогла выиграть пять встреч подряд, но в основном с минимальной разницей и у команд из второй части турнирки. В минувшем же туре она прервала победное шествие, сыграв вничью 1:1 на выезде с «Осером».

Календарь и таблица Лиги 1

«Клермон» выиграл три последние домашние игры, но перед этим в родных стенах на побеждал на протяжении пяти поединков, трижды уступив в данном отрезке.

«Лион»

«Лион» стремится по итогам сезона пробиться в еврокубки. На текущий момент он идет на восьмом месте в турнирной таблице, но от заветной шестой строки отстает всего на три балла.

«Ткачи» весьма успешно проводят финишный отрезок, проиграв только раз за минувшие десять встреч чемпионата при трех мировых результатах и шести выигрышах.

Две из викторий пришлись на минувшие два игровых дня, когда «львы» одолели на выезде 2:1 «Страсбур» и на своем поле переиграли в драматическом матче «Монеплье» 5:4, отыгравшись с 1:4.

Вдали от дома «Лион» не знает горечи поражений в своих последних пяти поединках первенства, четыре раза выиграв за этот период и раз сыграв вничью.

В первом круге этого чемпионата «Клермон» обыграл «Лион» на его поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «ткачи» набрали четыре очка, победив в гостях 2:1 и сыграв на своем поле вничью 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.80.

На викторию «Клермона» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.75.

Обе команды на финише сезона набрали отличный ход, но более мотивированный «Лион» в этом поединке все же должен победить.

Также ожидаем, что после ряда очень результативных игр в исполнении этих коллективов, на этот раз матч будет низовым.