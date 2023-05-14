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    «Ткачи» наберут три очка

    «Клермон» — «Лион». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Лион»
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    «Лион»
    В 35-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в домашнем поединке сыграет против «Лиона». Встреча пройдет 14 мая и начнется в 14:00 по мск. «Клермон» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Мая 2023 года
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    «Клермон»

    За четыре тура до финиша чемпионата «Клермон» находится в середине турнирной таблицы и уже ни на что не претендует, что что может спокойно доигрывать сезон.

    Стоит отметить ,что «сине-красные» последний раз проигрывали аж в середине марта, уступив тогда на выезде «Монпелье» со счетом 1:2. После того они выдали 6-матчевую серию без фиаско.

    Коэффициенты матча Клермон — Лион

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    В этот удачный период команда сперва смогла выиграть пять встреч подряд, но в основном с минимальной разницей и у команд из второй части турнирки. В минувшем же туре она прервала победное шествие, сыграв вничью 1:1 на выезде с «Осером».

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Клермон» выиграл три последние домашние игры, но перед этим в родных стенах на побеждал на протяжении пяти поединков, трижды уступив в данном отрезке.

    «Лион»

    «Лион» стремится по итогам сезона пробиться в еврокубки. На текущий момент он идет на восьмом месте в турнирной таблице, но от заветной шестой строки отстает всего на три балла.

    «Ткачи» весьма успешно проводят финишный отрезок, проиграв только раз за минувшие десять встреч чемпионата при трех мировых результатах и шести выигрышах.

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    • Две из викторий пришлись на минувшие два игровых дня, когда «львы» одолели на выезде 2:1 «Страсбур» и на своем поле переиграли в драматическом матче «Монеплье» 5:4, отыгравшись с 1:4.

    Вдали от дома «Лион» не знает горечи поражений в своих последних пяти поединках первенства, четыре раза выиграв за этот период и раз сыграв вничью.

    В первом круге этого чемпионата «Клермон» обыграл «Лион» на его поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «ткачи» набрали четыре очка, победив в гостях 2:1 и сыграв на своем поле вничью 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Клермона» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.75.

    Обе команды на финише сезона набрали отличный ход, но более мотивированный «Лион» в этом поединке все же должен победить.

    Также ожидаем, что после ряда очень результативных игр в исполнении этих коллективов, на этот раз матч будет низовым.

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    «Клермон» — «Лион»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ткачи» наберут три очка
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