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    Забить выйдет не у всех

    «Труа» — ПСЖ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Труа» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:45 мск. «Труа» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Мая 2023 года
    Труа
  • Труа
    •  Труа 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Труа»

    Эта команда твердо стоит на вылет в Лигу 2. За 5 туров до финиша чемпионата «Труа» отстает на 10 очков от спасительной 16 позиции.

    Оборона команды не отличается надежностью. В 33 матчах в воротах «Труа» побывало уже 70 мячей.

    Коэффициенты матча Труа — ПСЖ

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    В своем последнем поединке команда вновь осталась без очковых приобретений. «Труа» дома уступил «Ницце» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    До того «Труа» расписал мировую с «Нантом» (2:2). Да и вообще, команда не побеждает еще со 2 января.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут стараться дай бой лидеру. Правда, проблемы «Труа» никуда не делись, и шансов на положительный исход крайне мало.

    ПСЖ

    Парижане уверенно лидируют, опережая на 5 очков «Марсель». За 5 туров до конца чемпионата такой гандикап можно считать комфортным.

    Атака ПСЖ действует вполне результативно. В 33 матчах в ее активе 76 забитых мячей, да и в остальном парижане сильны.

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    • В минувшем туре парижские звезды сенсационно уступили. В домашней встрече с «Лорьяном» команда потерпела поражение (1:3).

    Вот только кадровых потерь у парижан сонм. Да и ситуация с отстранением Лионеля Месси может повлиять в минус.

    ПСЖ уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, несмотря на все кадровые невзгоды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.33.

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    На викторию «Труа» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.50.

    ПСЖ явно постарается сыграть активно в атаке, не забывая о надежности своих тылов.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.00.

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    «Труа» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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