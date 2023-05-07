«Труа» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:45 мск. «Труа» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

Эта команда твердо стоит на вылет в Лигу 2. За 5 туров до финиша чемпионата «Труа» отстает на 10 очков от спасительной 16 позиции.

Оборона команды не отличается надежностью. В 33 матчах в воротах «Труа» побывало уже 70 мячей.

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В своем последнем поединке команда вновь осталась без очковых приобретений. «Труа» дома уступил «Ницце» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

До того «Труа» расписал мировую с «Нантом» (2:2). Да и вообще, команда не побеждает еще со 2 января.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут стараться дай бой лидеру. Правда, проблемы «Труа» никуда не делись, и шансов на положительный исход крайне мало.

ПСЖ

Парижане уверенно лидируют, опережая на 5 очков «Марсель». За 5 туров до конца чемпионата такой гандикап можно считать комфортным.

Атака ПСЖ действует вполне результативно. В 33 матчах в ее активе 76 забитых мячей, да и в остальном парижане сильны.

В минувшем туре парижские звезды сенсационно уступили. В домашней встрече с «Лорьяном» команда потерпела поражение (1:3).

Вот только кадровых потерь у парижан сонм. Да и ситуация с отстранением Лионеля Месси может повлиять в минус.

ПСЖ уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, несмотря на все кадровые невзгоды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.33.

На викторию «Труа» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.50.

ПСЖ явно постарается сыграть активно в атаке , не забывая о надежности своих тылов.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.00.