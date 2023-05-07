«Родина» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 30-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

За 5 туров до конца чемпионата команда находится в середине турнирной таблицы, не претендуя на плей-офф чемпионата, а также находясь в безопасности от зоны вылета.

«Родина» проводит сезон без больших провалов, команда проиграла только 10 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что «Родина» вполне может побороться за 7-е место по итогам сезона.

В последнее время результаты команды впечатляют. «Родина» проиграла только «Акрону» (1:3) в последних 5-и матчах Первой лиги. Команда победила в двух встречах и столько же раз сыграла вничью.

Прогнозы на ФНЛ

В последнем туре Первой лиги «Родина» обыграла одного из лидеров чемпионата «Енисей» (1:0), причем на чужом поле.

При этом, команда не так здорово выступает в домашних матчах, выиграв только 4 матча из 14-и при родных трибунах. В последних 5-и матчах ситуация стала куда лучше — 3 победа в 5-и последних домашних матчах.

«Уфа»

Команда продолжает бороться за выживание в Первой лиге. За 5 туров до конца чемпионата «Уфа» находится в зоне вылета (16-е место) и отстает от спасительной 14-й позиции на 5 баллов.

Уфимцы проваливают нынешний сезон. Команда выиграла только 7 матчей из 29-и при 15-и поражениях. При этом, «Уфа» довольно грамотно действует в обороне, пропустив всего 38 голов за 29 игр.

Стоит отметить, что в последних турах команда набирает очки, но этого недостаточно, чтобы претендовать на сохранение прописки в чемпионате. За последние 5 матчей команда дважды проиграла, столько же раз победила и однажды сыграла вничью.

В последнем туре «Уфа» победила за счет технического поражения от «Динамо» Махачкала (3:0), а в последнем матче с «Балтикой» команда выглядела довольно неплохо. Команде не хватило совсем чуть-чуть до ничьи (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Родину», коэффициент на победу которого равен 1.95. Успех «Уфы» оценивается в 4.10, ничья — в 3.40.

«Родина» выглядит очень здорово в последнее время, а «Уфимцы» будут испытывать больше давление за результат.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Родины» за 1.95.

Еще один вариант ставки — Тотал голов 2 больше за 1.70