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    «Родина» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Родина» — «Уфа». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Первая лига, 7 мая 2023 года

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    «Родина»
    «Родина» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 30-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Родина»

    За 5 туров до конца чемпионата команда находится в середине турнирной таблицы, не претендуя на плей-офф чемпионата, а также находясь в безопасности от зоны вылета.

    «Родина» проводит сезон без больших провалов, команда проиграла только 10 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что «Родина» вполне может побороться за 7-е место по итогам сезона.

    В последнее время результаты команды впечатляют. «Родина» проиграла только «Акрону» (1:3) в последних 5-и матчах Первой лиги. Команда победила в двух встречах и столько же раз сыграла вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последнем туре Первой лиги «Родина» обыграла одного из лидеров чемпионата «Енисей» (1:0), причем на чужом поле.

    При этом, команда не так здорово выступает в домашних матчах, выиграв только 4 матча из 14-и при родных трибунах. В последних 5-и матчах ситуация стала куда лучше — 3 победа в 5-и последних домашних матчах.

    «Уфа»

    Команда продолжает бороться за выживание в Первой лиге. За 5 туров до конца чемпионата «Уфа» находится в зоне вылета (16-е место) и отстает от спасительной 14-й позиции на 5 баллов.

    Уфимцы проваливают нынешний сезон. Команда выиграла только 7 матчей из 29-и при 15-и поражениях. При этом, «Уфа» довольно грамотно действует в обороне, пропустив всего 38 голов за 29 игр.

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    • Стоит отметить, что в последних турах команда набирает очки, но этого недостаточно, чтобы претендовать на сохранение прописки в чемпионате. За последние 5 матчей команда дважды проиграла, столько же раз победила и однажды сыграла вничью.

    В последнем туре «Уфа» победила за счет технического поражения от «Динамо» Махачкала (3:0), а в последнем матче с «Балтикой» команда выглядела довольно неплохо. Команде не хватило совсем чуть-чуть до ничьи (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Родину», коэффициент на победу которого равен 1.95. Успех «Уфы» оценивается в 4.10, ничья — в 3.40.

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    «Родина» выглядит очень здорово в последнее время, а «Уфимцы» будут испытывать больше давление за результат.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Родины» за 1.95.

    Еще один вариант ставки — Тотал голов 2 больше за 1.70

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    «Родина» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. «Родина» продолжит свою беспроигрышную серию
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