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    Пустит ли «Ницца» в зону еврокубков «Ренн»?

    «Ницца» — «Ренн». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 мая 2023 года

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    «Ницца» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 мая, начало — в 18:00 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ницца»

    В чемпионате Франции «Орлята» идут на девятом месте с активом в 48 очками. В 33 туре «Ницца» вернулась на победный путь, обыграв на выезде «Труа» (1:0).

    От зоны еврокубков команда отстает на 11 очков за пять туров до конца чемпионата Франции, поэтому у нее по сути уже не осталось шансов туда попасть.

    Недавно клуб вылетел из еврокубков, уступив противостояние «Базелю» в четвертьфинале Лиги конференций, где в ответном матче все решилось в дополнительное время.

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    Вышеуказанная победа над «Труа» прервала безвыигрышную серию коллектива в семь поединков кряду, так что, возможно, хозяева поля постепенно приходят в себя.

    «Ренн»

    Бретонцы в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

    А вот за попадание в топ-5 «Ренн» еще поборется. Отставание от идущего пятым «Лилля» составляет три очка.

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    • В своем последнем поединке клуб одержал победу. На своем поле ему удалось крупно переиграть «Анже» (4:2).

    В пяти последних матчах коллектив выиграл только дважды, но оба раза случились в трех прошлых играх, так что он находится в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 2,59. Успех «Ренна» оценивается в 2,78, ничья — в 3,39.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет за 2,78, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

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    «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Ницца» в зону еврокубков «Ренн»?
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