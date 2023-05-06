«Ницца» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 мая, начало — в 18:00 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

В чемпионате Франции «Орлята» идут на девятом месте с активом в 48 очками. В 33 туре «Ницца» вернулась на победный путь, обыграв на выезде «Труа» (1:0).

От зоны еврокубков команда отстает на 11 очков за пять туров до конца чемпионата Франции, поэтому у нее по сути уже не осталось шансов туда попасть.

Недавно клуб вылетел из еврокубков, уступив противостояние «Базелю» в четвертьфинале Лиги конференций, где в ответном матче все решилось в дополнительное время.

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Вышеуказанная победа над «Труа» прервала безвыигрышную серию коллектива в семь поединков кряду, так что, возможно, хозяева поля постепенно приходят в себя.

«Ренн»

Бретонцы в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

А вот за попадание в топ-5 «Ренн» еще поборется. Отставание от идущего пятым «Лилля» составляет три очка.

В своем последнем поединке клуб одержал победу. На своем поле ему удалось крупно переиграть «Анже» (4:2).

В пяти последних матчах коллектив выиграл только дважды, но оба раза случились в трех прошлых играх, так что он находится в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 2,59. Успех «Ренна» оценивается в 2,78, ничья — в 3,39.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет за 2,78, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.