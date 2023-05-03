«Урал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках ответного матча финала Кубка России. Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Команда добралась до финала Кубка России и 3 мая в ответном матче встретится с ЦСКА. «Урал» проводит отличный турнир, выбив из Кубка лидеров РПЛ.

Несмотря на это, сейчас «Урал» находится далеко не в лучшей форме. Команда упала на 11-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от зоны вылета лишь на 4 балла.

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В последних 5-и матчах «Урал» не выиграл ни одного матча, дважды сыграл вничью и трижды проиграла. Стоит отметить, что екатеринбургская команда за этот период дважды встречалась с ЦСКА.

Все прогнозы на футбол

В рамках РПЛ «Урал» проиграл армейцам со счетом 1:2, команда принялась отыгрываться, но не смогла забить 2-й гол. В первом матче финала Кубка России «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В той встрече армейцы спаслись от поражения, сравняв счет на 89-й минуте.

ЦСКА

В первом матче финала Кубка России с «Уралом» команда выступила неважно, едва не проиграла на своем поле. В предстоящем матче армейцы сыграют в гостях и это может сказаться на результате.

В РПЛ ЦСКА борется на призовые места, претендуя на 2-е место. Сейчас армейцы занимают 4-ю строчку и отстают от серебра на 2 балла. К тому же, команда нащупала свою игру в последнее время.

У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия, которая длится 7 матчей. За этот период армейцы выиграли 5 матчей и дважды сыграли вничью.

Стоит отметить, что ЦСКА победил в трех последних гостевых матчах в РПЛ. В последнем туре команда обыграла «Ахмат» (3:1) в Грозном.

В четвертьфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:0 и 0:1), а в 1/2 финала одержала победу над «Крылья Советов» (2:2, 1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.13.

На викторию «Урал» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.

ЦСКА находится в прекрасной форме, но «Урал» может удивить. Можно предположить, что хозяева не проиграют в основное время.

Наш прогноз — Фора «Урал» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.74.