ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ Рики Симон и Сонг ЯдонгЯдонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72 «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
  • 19:51
    • Кудерметова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    «Урал» попытается удивить ЦСКА

    «Урал» — ЦСКА. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Урал Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Урал» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал»
    «Урал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках ответного матча финала Кубка России. Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Мая 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Урал»

    Команда добралась до финала Кубка России и 3 мая в ответном матче встретится с ЦСКА. «Урал» проводит отличный турнир, выбив из Кубка лидеров РПЛ.

    Несмотря на это, сейчас «Урал» находится далеко не в лучшей форме. Команда упала на 11-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от зоны вылета лишь на 4 балла.

    Коэффициенты матча Урал — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.402.07Бонус$9500
    •

    В последних 5-и матчах «Урал» не выиграл ни одного матча, дважды сыграл вничью и трижды проиграла. Стоит отметить, что екатеринбургская команда за этот период дважды встречалась с ЦСКА.

    Все прогнозы на футбол

    В рамках РПЛ «Урал» проиграл армейцам со счетом 1:2, команда принялась отыгрываться, но не смогла забить 2-й гол. В первом матче финала Кубка России «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В той встрече армейцы спаслись от поражения, сравняв счет на 89-й минуте.

    ЦСКА

    В первом матче финала Кубка России с «Уралом» команда выступила неважно, едва не проиграла на своем поле. В предстоящем матче армейцы сыграют в гостях и это может сказаться на результате.

    В РПЛ ЦСКА борется на призовые места, претендуя на 2-е место. Сейчас армейцы занимают 4-ю строчку и отстают от серебра на 2 балла. К тому же, команда нащупала свою игру в последнее время.

  • Взрывная концовка. «Спартак» спасся в матче с «Ростовом»
  • Спортивные СМИ— о центральном матче 25-го тура РПЛ
  • 30/04/2023

    • У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия, которая длится 7 матчей. За этот период армейцы выиграли 5 матчей и дважды сыграли вничью.

    Стоит отметить, что ЦСКА победил в трех последних гостевых матчах в РПЛ. В последнем туре команда обыграла «Ахмат» (3:1) в Грозном.

    В четвертьфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:0 и 0:1), а в 1/2 финала одержала победу над «Крылья Советов» (2:2, 1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.13.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Урал» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.

    ЦСКА находится в прекрасной форме, но «Урал» может удивить. Можно предположить, что хозяева не проиграют в основное время.

    Наш прогноз — Фора «Урал» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Энди Маррей — Гаэль Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Легия — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ширак — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Судува — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Урал» попытается удивить ЦСКА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры