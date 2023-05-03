«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Вот только опыта борьбы на длительной дистанции команде пока не хватает.

Днепряне весной проиграли «Динамо» и «Заре». Да и календарь оставшихся поединков у них весьма непростой.

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» добыл три очка. На выезде команда Александра Кучера одолела «Ингулец» (0:2).

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До того «Днепр-1» с огромной натугой переиграл «Рух» (3:2). Зато Артем Довбик настрелял уже 20 мячей в чемпионате.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться забить быстрый мяч. Днепряне уж точно будут действовать с позиции силы.

«Металлист»

«Желто-синие» изо всех сил сражаются за выживание. Правда, весной харьковчане проигрывают всем подряд.

Особенно убого выглядит оборона команды. В 23 матчах УПЛ «Металлист» пропустил в свои ворота 39 мячей.

«Металлист» выиграл лишь 4 поединка из 23. Интересно, что в матче первого круга харьковчане дали бой «Днепру-1», однако уступили с минимальным счетом.

Гости явно намерены сыграть вторым номером. Другого пути у команды Перицы Огненовича просто нет, исходя из слабенького кадрового маневра.

«Желто-синие» в трех последних поединках пропустили 11 мячей. Ничего не дает и ротация в центре обороны, где чаще всего ошибается команда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.21.

На викторию «Металлиста» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.10.

Днепряне наверняка начнут встречу с активных атак , и наверняка быстро добьются своего.

Наш прогноз — Фора «Днепра-1» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.