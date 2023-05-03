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    Днепряне быстро загонят «Металлист»

    «Днепр-1» — «Металлист». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, УПЛ, 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Металлист»
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    «Днепр-1»
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Мая 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 13:00 Металлист Металлист
  • Украина. Премьер-лига
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    «Днепр-1»

    «Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Вот только опыта борьбы на длительной дистанции команде пока не хватает.

    Днепряне весной проиграли «Динамо» и «Заре». Да и календарь оставшихся поединков у них весьма непростой.

    В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» добыл три очка. На выезде команда Александра Кучера одолела «Ингулец» (0:2).

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    До того «Днепр-1» с огромной натугой переиграл «Рух» (3:2). Зато Артем Довбик настрелял уже 20 мячей в чемпионате.

    В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться забить быстрый мяч. Днепряне уж точно будут действовать с позиции силы.

    «Металлист»

    «Желто-синие» изо всех сил сражаются за выживание. Правда, весной харьковчане проигрывают всем подряд.

    Особенно убого выглядит оборона команды. В 23 матчах УПЛ «Металлист» пропустил в свои ворота 39 мячей.

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  • Вчера

    • «Металлист» выиграл лишь 4 поединка из 23. Интересно, что в матче первого круга харьковчане дали бой «Днепру-1», однако уступили с минимальным счетом.

    Гости явно намерены сыграть вторым номером. Другого пути у команды Перицы Огненовича просто нет, исходя из слабенького кадрового маневра.

    «Желто-синие» в трех последних поединках пропустили 11 мячей. Ничего не дает и ротация в центре обороны, где чаще всего ошибается команда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.21.

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    На викторию «Металлиста» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.10.

    Днепряне наверняка начнут встречу с активных атак, и наверняка быстро добьются своего.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Днепр-1» — «Металлист»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Днепряне быстро загонят «Металлист»
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