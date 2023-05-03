«Аталанта» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Бергамаски в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает лишь 7 место в турнирной таблице Серии А.

А вот за попадание в топ-4 «Аталанта» еще поборется. Отставание от идущего четвертым «Интера» составляет всего лишь 2 очка.

Коэффициенты матча Аталанта — Специя 1X2Новым игрокам 1.385.007.90Бонус$9500

В своем последнем поединке бергамаски добыли 3 очка. «Аталанта» на выезде одолела ершистый «Торино» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

Более того, эта победа стала для «Аталанты» второй кряду. До того бергамаски переиграли сильную «Рому» (3:1).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда в любом случае просто обязана.

«Специя»

Эта команда постепенно валится в опасную зону. «Специя» опустилась на 17 место, опережая «Верону» лишь по дополнительным показателям.

В 32 матчах «Специя» выиграл только 5 раз. Да и атака не блещет результативностью: всего 26 голов в 32 матчах.

В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. Дома «Специя» по всем статьям уступила «Монце» (0:2).

Последняя победа команды случилась еще полтора месяца назад. Тогда был обыгран не кто-нибудь, а сам «Интер» (2:1).

И все-таки «Специя» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет серьезную турнирную мотивацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.36.

На викторию «Специи» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника , и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

Наш прогноз — Фора «Аталанты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.50.