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    Бергамаски не заметят «Специю»

    «Аталанта» — «Специя». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 3 мая 2023 года

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    Адемола Лукман
    «Аталанта» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Аталанта»

    Бергамаски в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает лишь 7 место в турнирной таблице Серии А.

    А вот за попадание в топ-4 «Аталанта» еще поборется. Отставание от идущего четвертым «Интера» составляет всего лишь 2 очка.

    Коэффициенты матча Аталанта — Специя

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    В своем последнем поединке бергамаски добыли 3 очка. «Аталанта» на выезде одолела ершистый «Торино» (1:2).

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    Более того, эта победа стала для «Аталанты» второй кряду. До того бергамаски переиграли сильную «Рому» (3:1).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда в любом случае просто обязана.

    «Специя»

    Эта команда постепенно валится в опасную зону. «Специя» опустилась на 17 место, опережая «Верону» лишь по дополнительным показателям.

    В 32 матчах «Специя» выиграл только 5 раз. Да и атака не блещет результативностью: всего 26 голов в 32 матчах.

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    • В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. Дома «Специя» по всем статьям уступила «Монце» (0:2).

    Последняя победа команды случилась еще полтора месяца назад. Тогда был обыгран не кто-нибудь, а сам «Интер» (2:1).

    И все-таки «Специя» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет серьезную турнирную мотивацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Специи» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

    Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника, и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

    Наш прогноз — Фора «Аталанты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.50.

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    «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Бергамаски не заметят «Специю»
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