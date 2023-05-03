«Аталанта»
Бергамаски в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает лишь 7 место в турнирной таблице Серии А.
А вот за попадание в топ-4 «Аталанта» еще поборется. Отставание от идущего четвертым «Интера» составляет всего лишь 2 очка.
Коэффициенты матча Аталанта — Специя
В своем последнем поединке бергамаски добыли 3 очка. «Аталанта» на выезде одолела ершистый «Торино» (1:2).
Более того, эта победа стала для «Аталанты» второй кряду. До того бергамаски переиграли сильную «Рому» (3:1).
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда в любом случае просто обязана.
«Специя»
Эта команда постепенно валится в опасную зону. «Специя» опустилась на 17 место, опережая «Верону» лишь по дополнительным показателям.
В 32 матчах «Специя» выиграл только 5 раз. Да и атака не блещет результативностью: всего 26 голов в 32 матчах.
В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. Дома «Специя» по всем статьям уступила «Монце» (0:2).
Последняя победа команды случилась еще полтора месяца назад. Тогда был обыгран не кто-нибудь, а сам «Интер» (2:1).
И все-таки «Специя» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет серьезную турнирную мотивацию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.36.
На викторию «Специи» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.
Наш прогноз — Фора «Аталанты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.50.