В понедельник, 1 мая, в рамках пятого тура чемпионата Швеции по футболу сезона-2023 «Гетеборг» на своем поле сыграет против «Норрчепинга». Начало — в 16:00 по мск. «Гетеборг» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

Самый титулованный клуб Скандинавии переживает не лучшие времена и за последнее десятилетие смог выиграть лишь два трофея — Кубок Швеции в 2015 и 2020 годах.

В минувшем первенство «ангелы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице. Новый же сезон они открыли групповым этапом Кубка Швеции, но не смогли выйти в плей-офф.

Все четыре поединка этого чемпионата страны «сине-белые» проиграли и ни забили ни одного гола. Сперва они уступили 0:1 дома «Вернаму» и на выезде 0:2 «Кальмару».

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Затем было фиаско 0:1 от «Мальме» на своем поле и 0:1 «Юргордену» в гостях. И без набранных баллов «Гетеборг» закономерно засел на самом дне в турнирной таблице.

«Норрчепинг»

«Норрчепинг» слабо провел прошлый чемпионат Швеции, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив всего лишь на три очка опасную зону.

В кубке Швеции «звезды» аналогично своему предстоящему противнику добрались до четвертьфинала, проиграв там прошлогоднему чемпиону «Хеккену» 0:3.

В первом туре нового чемпионата страны коллектив расписал на своем поле мировую с «Сириусом» 1:1, а затем обыграл в гостевом поединке 3:0 «АИК» и домашнем «Вернаму» 2:1.

И только в минувшем игровом дне он потерпел первое фиаско в сезоне, проиграв в гостях 0:3 «Мальме». В турнирной таблице нового чемпионата страны «Норрчепинг» разместился на пятой строке с семью очками.

В начале этого сезона «Норрчепинг» разгромил со счетом 4:0 «Гетеборг» в Кубе страны, а в прошлом чемпионате дважды сильнее были «ангелы» (по 2:0).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 2.55.

На викторию «Норрчепинга» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.50.

«Гетеборг» приложит все силы, чтобы забить первый гол в сезоне и добыть первые очки. В общем, рекомендуем ставить на такой исход — 1Х + обе забьют: да.