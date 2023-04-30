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    Останется ли «Марсель» вторым?

    «Марсель» — «Осер». Ставки (к. 2.10) и прогноз на Лигу 1 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Осер»
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    «Марсель» не проигрывает семь матчей кряду
    В 33-м туре чемпионата Франции «Марсель» примет «Осер». Встреча назначена на 30 апреля 21:45 мск. «Марсель» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Осер Осер
  • Осер
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    «Марсель»

    Провансальцы на данный момент находятся на втором месте. Правда, отставание от лидера ПСЖ составляет аж 8 очков.

    Радует результативностью и атака «Марселя». В 32 матчах «Марсель» отличился уже 59 точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Марсель — Осер

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    Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. Южане на выезде вырвали победу на последних минутах в игре против «Лиона» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и трех ничьих, поэтому гостям будет сложно победить.

    «Осер»

    Бургундцы имеют серию из четырех матчей без поражений. Это один из лучших результатов команды за отрезок сезона. Причем гости выиграли трижды и пропустили лишь два гола.

    Серия началась с домашней победы над «Труа» с минимальным счетом 1:0 1 апреля. Через неделю «Осер» на выезде разгромил «Аяччо», забив ему 3 безответных мяча, а затем обыграл 2:1 «Нант».

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    • По итогам 32 туров клуб занимает 14-ю позицию и находится в самой гуще борьбы за выживание, поскольку опережает зону вылета лишь на один балл.

    Вместе с тем, коллектив не знает поражений четыре последних поединка при трех победах, поэтому вполне способен увезти хотя бы один балл с юга Франции.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех «Осера» оценивается в 10,01, ничья — в 5,46.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет тайм/матч и тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в двух последних играх хозяев был зафиксирован именно такой сценарий.

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    «Марсель» — «Осер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Марсель» вторым?
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