В 33-м туре чемпионата Франции «Марсель» примет «Осер». Встреча назначена на 30 апреля 21:45 мск. «Марсель» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Провансальцы на данный момент находятся на втором месте. Правда, отставание от лидера ПСЖ составляет аж 8 очков.

Радует результативностью и атака «Марселя». В 32 матчах «Марсель» отличился уже 59 точными выстрелами.

Коэффициенты матча Марсель — Осер 1X2Новым игрокам 1.325.309.50Фрибет$40

Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. Южане на выезде вырвали победу на последних минутах в игре против «Лиона» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и трех ничьих, поэтому гостям будет сложно победить.

«Осер»

Бургундцы имеют серию из четырех матчей без поражений. Это один из лучших результатов команды за отрезок сезона. Причем гости выиграли трижды и пропустили лишь два гола.

Серия началась с домашней победы над «Труа» с минимальным счетом 1:0 1 апреля. Через неделю «Осер» на выезде разгромил «Аяччо», забив ему 3 безответных мяча, а затем обыграл 2:1 «Нант».

По итогам 32 туров клуб занимает 14-ю позицию и находится в самой гуще борьбы за выживание, поскольку опережает зону вылета лишь на один балл.

Вместе с тем, коллектив не знает поражений четыре последних поединка при трех победах, поэтому вполне способен увезти хотя бы один балл с юга Франции.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех «Осера» оценивается в 10,01, ничья — в 5,46.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет тайм/матч и тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в двух последних играх хозяев был зафиксирован именно такой сценарий.