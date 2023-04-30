«Бавария» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас «Бавария» занимает 2 место в турнирной таблице.

Мюнхенцы отстают от дортмундской «Боруссии» на 1 пункт. Да и смена тренера помогла не так, чтобы особо.

Коэффициенты матча Бавария — Герта 1X2Новым игрокам 1.129.5020.00Фрибет$40

В своем последнем поединке мюнхенцы провалились. На выезде «Бавария» уступила «Майнцу» со счетом 3:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бавария» до того еще и вылетела из Лиги чемпионов. Так что нынешнее психологическое состояние игроков команды положительным никак не назовешь.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Мюнхенцы обязаны выигрывать и ждать осечки от главного конкурента.

«Герта»

Эта команда вновь борется лишь за выживание. «Старая Дама» как раз замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

В 29 матчах «Герта» выиграла только в 5 матчах. Это, наряду с «Шальке» и «Штутгартом», худший показатель в нынешнем чемпионате.

В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома берлинцы по всем статьям уступили «Вердеру» (2:4).

Вот только проблем в обороне все еще громадье. О них красноречиво свидетельствуют 59 пропущенных мячей в 29 матчах.

«Герта» постарается дать бой гранду. Вот только последняя виктория над «Баварией» случилась еще 4 с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.11.

На викторию «Герты» дают — 19.00, ничья оценена — в 10.00.

«Герта» изо всех сил сражается за выживание, и наверняка будет действовать с предельной самоотдачей .

Наш прогноз — Фора «Герты» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.