ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаБензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего Пеп ГвардиолаЭто эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы? Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд 1:1. Онлайн
  • 23:30
    • Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум»
  • 22:03
    • ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии
  • 21:59
    • «Факел» неожиданно переиграл «Динамо»
    Все новости спорта

    «Бавария» обойдется без разгрома

    «Бавария» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Баварию Прогнозы на Герту Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Герта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Герта Герта
  • Берлин
    •

    «Бавария»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас «Бавария» занимает 2 место в турнирной таблице.

    Мюнхенцы отстают от дортмундской «Боруссии» на 1 пункт. Да и смена тренера помогла не так, чтобы особо.

    Коэффициенты матча Бавария — Герта

    1X2Новым игрокам
  • 1.129.5020.00Фрибет$40
    •

    В своем последнем поединке мюнхенцы провалились. На выезде «Бавария» уступила «Майнцу» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» до того еще и вылетела из Лиги чемпионов. Так что нынешнее психологическое состояние игроков команды положительным никак не назовешь.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Мюнхенцы обязаны выигрывать и ждать осечки от главного конкурента.

    «Герта»

    Эта команда вновь борется лишь за выживание. «Старая Дама» как раз замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

    В 29 матчах «Герта» выиграла только в 5 матчах. Это, наряду с «Шальке» и «Штутгартом», худший показатель в нынешнем чемпионате.

  • Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом
  • Похоже, в Дортмунде намечается кадровая революция
  • 26/04/2023

    • В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома берлинцы по всем статьям уступили «Вердеру» (2:4).

    Вот только проблем в обороне все еще громадье. О них красноречиво свидетельствуют 59 пропущенных мячей в 29 матчах.

    «Герта» постарается дать бой гранду. Вот только последняя виктория над «Баварией» случилась еще 4 с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.11.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Герты» дают — 19.00, ничья оценена — в 10.00.

    «Герта» изо всех сил сражается за выживание, и наверняка будет действовать с предельной самоотдачей.

    Наш прогноз — Фора «Герты» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Легечка — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вавассори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пол — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Карацев — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Велес — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андреева — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кубань — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» обойдется без разгрома
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры